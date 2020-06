Anmeldelse: Mari Skeie Ljones - Spring du fela - Ein skyttel full av song

Mari Skeie Ljones har sammen med gode venner laga noe som likner mistenkelig på et praktverk der «ny» folkemusikk og ei bok med historie og nye dikt er en del av presangen.

De knappe 40 minuttene med musikk - 13 låter - er så mye mer enn det. Skeie Ljones har nemlig gått tilbake i historia og funnet ut av bakgrunnen og historia til både lokale spellemenn fra hennes hjemtrakter i Gudbrandsdalen og noen fra Hardanger der store deler av røttene hennes også befinner seg.

I den nydelige boka som følger cden, eller er det omvendt?, får vi korte biografier om hver av de 13. Skeie Ljones har så kontakta seks lyrikere som har studert spellemennene på mange slags vis og så skrevet dikt til, for og om dem. Dikta finnes også i boka. Deretter har enten Skeie Ljones eller den framifrå vokalisten Camilla Granlien skrevet ny musikk til diktene - musikk som både tar vare på folkemusikktradisjonen og som samtidig skuer framover.

Når de to så har alliert seg med strengeleikeren, ofte gitar, Olav Christer Rossebø og bassist i mesterklasse, nesten uansett sjanger, Jo Fougner Skaansar, så blir vi invitert med inn i et landskap der folkemusikk møter en flott visetradisjon. På det viset har Mari Skeie Ljones og Camilla Granlien skapt noe som er viktig for nåtid og ikke minst framtid. Storveies - intet mindre.

