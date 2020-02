Anmeldelse: Maria Faust - Tim Dahl - Weasel Walter - Farm Fresh

Den estisk/danske saksofonisten og komponisten Maria Faust har virkelig markert seg med sin originalitet de seineste åra. Sammen med to nye amerikanske venner åpner hun enda flere dører.

Maria Faust (40) har bodd i Danmark nesten halve livet. Likevel har hun med seg sine estiske røtter i musikken sin - i tillegg til veldig mye annet. Faust har fått mye og velfortjent oppmerksomhet i begge sine hjemland for sine innovative visjoner, sitt heftige altsaksofonspill og sine verk og komposisjoner for store ensembler som det estiske nasjonale symfoniorkesteret og Danish Radio Big Band.

Faust har spilt med mangt og mye i diverse grenseland der impulser fra frijazz, moderne kunstmusikk og såkalt third stream stadig har dukka opp - sammen med mye annet. Hun har vært ustoppelig nyskapende og det er alltid like spennende å høre hvor hun dukker opp neste gang.

Sammen med elbassisten Tim Dahl og trommeslageren Weasel Walter, begge fra et sjangersprengende miljø i Brooklyn, New York med bakgrunn fra noise-rock, John Zorn, Marc Ribot og The Flying Luttenbachers blant annet, byr «Farm Fresh» på ti Faust-komposisjoner som nok en gang tar oss med til ferske musikalske landskap.

Frijazz, rock, nesten straight jazz og noise er viktige ingredienser underveis her og hvordan Faust har funnet de to andre eller vice versa vet jeg ikke, men at de har funnet hverandre er i alle fall åpenbart. Her føres det eleverte samtaler på et svært høyt nivå.

Dette er tøff musikk - det er original og søkende musikk. Det er nok en bekreftelse på at Maria Faust har noe helt eget å fare med og nå er det på høy tid at en eller annen oppegående festivalarrangør også her hjemme kjenner sin besøkelsestid. Maria Faust, gjerne sammen med Tim Dahl og Weasel Walter, vil nemlig tilføre noe helt eget.

