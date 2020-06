Anmeldelse: Maria Norseth Garli: Golden - Betraktninger. Om fornemmelser

Noe av det jeg synes er aller morsomt med å skrive om og glede meg over musikk, er å møte nye stemmer. Singer-songwriteren og lyrikeren Maria Norseth Garli hører så avgjort hjemme i den kategorien.

Jeg blir automatisk ekstra spent når det først dukker opp ei diktsamling i posten og så noen uker seinere en LP med samme artist - en artist jeg aldri har hørt om før fører til ekstra spenning før gjennomlytting/gjennomlesing.

Maria Norseth Garli er 34 år ung og kommer fra Fosen på Trøndelagskysten. Hun har studert musikk både i Göteborg og på jazzlinja i Trondheim og hun har brukt tida godt til å skaffe seg ei egen stemme.

Det som slår meg umiddelbart både med musikken hun skriver og formidler og lyrikken hennes, er at det er så mye luft, tid og rom i den. Hun «tvinger» deg til å sitte ytterst på stolsetet, eller hvor du nå enn sitter, for at du ikke skal gå glipp av en eneste detalj. Det er nemlig substans i hver eneste lille frase og hver eneste tone som kommer fra Norseth Garli. Det er ikke mange «ferske» artister jeg kan si det om.

Sammen med framifrå og utfordrende reisefølge i gitarist Lars Ove Fossheim, trommeslager Tor Haugerud og ikke minst lydskaper og produsent Kyrre Laastad, har Norseth Garli skapt en presentasjon av seg sjøl og sitt spennende univers i et skjæringspunkt mellom en type vakker og ettertenksom vise-knirkepop med klare jazzovertoner. Det er ikke alle «mellomspillene» jeg fatter poenget med, men jeg lever godt med dem uansett.

Langsom musikk utvikles gradvis, som gir tid til refleksjon og meditasjon, som gir rom til å gå utenfor rommet.

Jeg ser opp til emosjonelle helter. De gjør alt på sin måte. Trenger ikke mene noe, bare være det de kan best.

Når stillheten blir hørbar.

Kan det finnes stillhet i en lyd? Kan man finne en slags stillhet i en masse av lyd? Kan en tilsynelatende evig repetisjon frembringe en indre stillhet hos lytteren? Jeg vet at jeg har opplevd det.

Dette er fire av sitatene/betraktningene/diktene som gjorde størst inntrykk på meg fra samlinga til Norseth Garli. Nesten som filosofien til ECM, men med hennes egne flotte ideer som tankegods.

Til sammen har dette blitt en formidabel dobbelt-debut fra ei viktig ny stemme. Velkommen skal hun være Maria Norseth Garli.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

