Anmeldelse: Maria Solheim - Silje Sirnes Winje: Bråkebøttebaluba

For noen dager siden fikk Maria Solheim og Silje Sirnes Winje Spellemannpris for årets barneplate. Vi gratulerer og har full forståelse for avgjørelsen.

Mange kan vel med et snev av troverdighet hevde at undertegnede ikke befinner seg midt i målgruppa for Maria Solheim og Silje Sines Winje og deres musikalske univers. Jeg innrømmer glatt at jeg er et år eller to for gammel til å være det, men siden jeg både er barnslig og trives sammen med barn så synes jeg det er interessant å sjekke ut hva som serveres også for de minste.

Jeg storkoste meg også med de tos debutplate «Kaptein Snabelbæsj og hjertetyven» som så dagens lys i 2016. Siden har duoen spilt bøttevis av konserter land og strand rundt og vært favoritter på barne-tv også. Og heldigvis har de laga en oppfølger som er minst like bra og som barn fra 0 til 100 kan kose seg med.

Mor Åse Sirnes Winje har nok en gang skrevet tekstene mens datter Silje har skrevet brorparten av melodiene. Det har ført til morsomme, sprudlende og fantasifulle sanger som det er lett å hekte seg på for de fleste og igjen befinner vi oss i et solfylt poplandskap. Silje Sirnes Winje legger ikke skjul på sine inspirasjonskilder og av og til blir de litt for tydelige: «Se på meg» minner vel mye om «Regnets rytme» kan man si.

Med et flott lag bestående av blant andre Christer Slaaen på gitar og som produsent, Tor Egil Kreken på bass og Karl Oluf Wennerberg på trommer, viser Solheim og Sirnes Winje at de tar barn på alvor nok en gang - og heldigvis på norsk. Jeg gratulerer med prisen og med en flott oppfølger.

