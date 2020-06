Anmeldelse: Marie Vangen - Little Can We Do About the Rain

Aldri hørt om Marie Vangen sier du? Da kan du ta det helt med ro - vi er i alle fall to. Når det er sagt så er det ingen unnskyldning for ikke å sjekke ut den fine låtskriveren og singer/songwriteren med en eneste gang.

At Marie Vangen (40) er og har ei sterk stemme tar det ikke så lang tid å slå fast. Om den er så ny vet jeg faktisk ikke - jeg aner nemlig ingenting om hva hun har foretatt seg musikalsk før dette visittkortet ankom med postmannens hjelp. Slik er det dessverre stort sett hvis man er bosatt et lite stykke utenfor Oslo-gryta.

Vangen har mange bein å stå på - hun er nemlig forsker ved det juridiske fakultet i Tromsø der hun også er også bosatt. Om det er grunnen til at jeg raskt kom til å tenke på en noe mer merittert Tromsø-artist - Anneli Drecker - vet jeg ikke, men jeg finner uansett flere likhetspunkt i uttrykket til de to. I mi bok er det et schwært kompliment - Drecker er nemlig en av mine favorittstemmer.

Vangen har likevel et solid særpreg i måten å fortelle historier på. Hun er altså det - en historieforteller og for meg er det noe av det flotteste jeg kan si om en artist. Vangen har skrevet ni av de ti låtene og de fleste har kommet etter mange og djupe samtaler med sin kloke farmor på 95. Vi snakker de store spørsmåla i livet: begeistringen, beruselsen, fortvilelsen, gledene, sorgene, kjærligheten og strevet.

Alt dette greier Vangen å sette ord på via et prikkfritt engelsk og hennes sofistikerte popmusikk, med mange slags ingredienser i gryta tilsatt av blant andre produsent og bassist Svein Schultz, gitarist Roger Ludvigsen og trompeter Ole Jørn Myklebust - tre glitrende musikanter med nær tilknytning Mari Boine, løfter denne debuten til noe mange bør få gleden av.

Marie Vangen har venta lenge før hun ga nasjonal lyd fra seg. Det var på høy tid kan man trygt si. Ei sterk og flott stemme forteller oss at hun har mye å melde.

