Anmeldelse: Marilyn Mazur´s Future Song - «Live Reflections»

En av verdens beste perkusjonister, danske Marilyn Mazur, med heftig norsk assistanse, forteller oss nok en gang hvor unik hun er.

Det var mange som oppdaga det store talentet til Marilyn Mazur (65) et godt stykke tilbake i det forrige årtusenet. De som var til stede i Idrettens Hus i Molde i 1985 skjønte raskt at det var noe «på gang» mellom Miles Davis og Mazur, som satt på gulvet nær scena og kjapt blei vinka opp av sjefen over aller sjefer.

Det førte til flere års samvirke og det var langt i fra bare Miles som ville benytte seg av Mazurs tjenester: Gil Evans, Jan Garbarek og Wayne Shorter sikra seg også Mazurs høyst spesielle stemme i kortere eller lengre perioder, men Mazur visste hele tida at hun ville sette sammen et band der de inviterte og håndplukka medlemmene kommuniserte på et intimt vis.

I 1989 var Future Song en realitet og i de 20 åra bandet eksisterte, i en rekke forskjellige konstellasjoner, blei det skapt usedvanlig mye heftig og original musikk. Mazur visste hvem hun skulle spørre for at det blei de musikalske landskapene hun ønska seg, og når hun blant andre fikk rekruttert giganter som Audun Kleive, Nils Petter Molvær og Eivind Aarset så mer enn antyder det hvor den musikalske lista blei lagt.

i 2015, i forbindelse med Mazurs 60 års markering, blei bandet gjenforent. I tillegg til de nevnte var også Klavs Hovman med på bass, Makiko Hirabayashi på tangenter, Hans Ulrik på saksofoner og og nok en norsk representant, Tone Åse, på stemme og elektronikk.

Vi blir servert sju låter innspilt live i Bodø og København samt et tidligere uutgitt spor fra fra bandets første studiosession i 1990 pluss et kutt fra Mazurs artist in residence-år i Molde, 2008.

Det var fra start til mål ei retning og en essens i Mazurs musikk, det er utelukkende hennes musikk i Future Song, som var så frisk, groovete, sjangersprengende og ikke minst livsbejaende at det var en sann fryd å bli tatt med på ferden.

Slik var det på de fire studioinnspillingene og det er det i enda større grad i disse livemøtene som Audun Kleive har mixa på et rått og vilt vis, som Mazur beskriver det.

Marilyn Mazur´s Future Song var tøft da det eksisterte. Musikken er så tidløs, varm og heftig at den snakker like inderlig i 2020 også.

