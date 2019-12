Anmeldelse: Marius Neset - «Viaduct»

Som saksofonist og komponist tar Marius Neset stadig nye steg mot seg sjøl og en topp-posisjon i jazzhierarkiet.

34-åringen fra Os ved Bergen som har bodd hele sitt voksne liv i København før han bosatte seg i Oslo tidligere i år, har steg for steg vist oss at han med en sjelden besluttsomhet og et ditto talent har lagt ut på en ferd som kan ta han svært høyt på jazzhimmelen.

Det seineste møtet med Neset var med en ny konstellasjon mesterbassist Arild Andersen hadde satt sammen med Håkon Mjåset Johansen på trommer og Helge Lien på piano. Et møte over flere generasjoner som fungerte noe så inn i granskauen eller deromkring.

I fjor sommer fikk Neset, som stadig får forespørsler fra store deler av Europa om bestillingsverk, muligheten til å breie seg på Kongsbergfestivalen. Et av prosjekta han fikk anledning til å sjøsette var verket «Viaduct» sammen med ingen ringere enn London Sinfonietta, et kammerorkester i verdensklasse, samt en jazzkvintett bestående av norsk/svensk/danske Anton Eger på trommer, svenske Petter Eldh på bass, og engelskmennene Jim Hart på vibrafon, marimba og perkusjon og Ivo Neame på piano.

Begge disse «bandene» har Neset jobba med tidligere så både de og han visste hva de gikk til og det de blei utfordra på var et verk i ti satser der alle fikk brynt seg kraftig.

De musikalske utfordringene stod åpenbart i kø. Neset har nemlig gjort det for vane å legge lista rimelig høyt, noe det store bestillingsverket under Moldejazz i 2011, «Lion», sammen med Trondheim Jazz Orchestra var det første store beviset på.

Jeg fikk ikke med meg konserten på Kongsberg, men ryktene ville ha det til at det var store saker som hadde vederfaret folket. Denne innspillinga gjort i London like før jul i fjor bekrefter antakelsene.

Her viser Neset hvilken stor komponist og arrangør han har vokst til å bli. Hvordan han makter å forene London Sinfonietta og jazzkvintetten er makeløst og som solist så har Neset så og si ingen grenser; han har en teknikk, oversikt og styrke som tar han til sjeldne steder.

Marius Neset har det aller meste - derfor er det stadig like spennende å se og ikke minst høre hvor han dukker opp neste gang. Med «Viaduct» bekrefter han sin posisjon på aller øverste hylle.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.