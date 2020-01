Anmeldelse: Marius Noss Gundersen - «Brazilian Guitar Music»

Gitaristen Marius Noss Gundersen har flere ganger allerede fortalt oss at han er utstyrt med helst spesielle kvaliteter. Her kommer det nok et eksempel.

Marius Noss Gundersen (46) fra Horten er en klassisk utdanna gitarist som med ujevne mellomrom viser oss både hvor dyktig og allsidig han er. Han forsvinner neppe mellom hver gang han gir livstegn fra seg med ny cd, men veldig mye å høre til han i nasjonal sammenheng er han uansett ikke. Derfor er det alltid like hyggelig og spennende å høre hvor han befinner seg når nye visittkort dukker opp. Denne gangen møter vi han helt aleine og la det være klart med en gang: han har absolutt ikke bruk for støttehjul eller noe i den dur. Med sitt langt framskredne instrumentmesterskap og innsikt i den brasilianske komponisten Marco Pereiras univers, tar Noss Gundersen oss gjennom 14 komposisjoner som inneholder elementer av veldig mye av det som har fascinert oss mye med brasiliansk musikk. Det er en varme, inderlighet og ekthet i uttrykket til Noss Gundersen som det bare er å heise flagget for. Marco Pereira, som skal være et stort navn i Brasil, er tydeligvis også begeistra i følge hilsenen på coveret. Utstyrt med sin klassiske gitar, stor innsikt og masse empati, tar Marius Noss Gundersen oss med ei flott brasiliansk reise. Obrigado! PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Marius Noss Gundersen Brazilian Guitar Music Gvito Records/Musikkoperatørene

