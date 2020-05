Anmeldelse: Marthe Valle & Co - Every Child Is a Prophet

Vi er mange som mener og synser mye om barna i Moria-leira. Og så er det noen få som gjør noe med det. Sjukepleieren og musikanten Marthe Valle tilhører den andre kategorien og sammen med venner og flyktninger har hun laga en av årets viktigste plater.

Marthe Valle har markert seg som ei tydelig stemme når det gjelder å hjelpe de stemmeløse i Moria-leira. Hun har tilbragt flere perioder i leira for å hjelpe til der de er. Hun har videreformidla hvordan tilstanden er slik at mange har fått øynene opp her hjemme. Det har også ført til at hun har blitt hengt ut av brune nett-troll - noe som forteller oss på et skremmende vis hvilke strømninger vi åpenbart i stadig større grad har med å gjøre.

Av så mange grunner, ikke minst sistnevnte, er det så viktig at stemmer som Marthe Valles tør å løfte seg og at de blir hørt. Noen er det sikkert ikke mulig å røre hjertene til, men det er mulig jeg er så naiv at jeg tror dette er viktig - for mange.

Sammen med kunstnere fra Syria har Valle skapt nyskrevne dikt på både arabisk og engelsk og det er situasjonen til de stemmeløse vi får stifte et nærmere og varmt bekjentskap med.

Den syriske poeten Adnan Alaoda har skrevet flere av dikta og Valle har gjendikta flere til engelsk og, sammen med vokalister fra Syria og Golan, så synger også Valle dem.

En rekke syriske og norske musikanter av høy byrd, blant andre Knut Reiersrud og Gjermund Silset, møttes i Istanbul for å skape noe viktig gjennom det universelle musikkspråket. Det har de på alle mulige slags vis makta. De har enkelt og greit skapt et av de viktigste musikalske budskapene dette året.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.