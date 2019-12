Anmeldelse: Masha Art & LRK Trio: «Anesthesia»

Odd Gjelsnes og hans Losen Records er ute på en evig kvalitetsjakt over store deler av kloden. Denne gangen har turen nok en gang gått til Russland og vi kunne mer enn ane at dette var tøffe saker.

Med kunstnernavnet Masha Art - hennes opprinnelige navn er Maria Artemenko - inntar den Moskva-baserte saksofonisten og komponisten vår del av verden for første gang. På russiske selskap har hun to skiver på samvittigheten fra før, men via Losen Records kan nok en hel del nye dører åpne seg for Masha Art som er født og oppvokst i St. Petersburg.

Bedre reisefølge enn LRK Trio er det vanskelig å finne for Masha Art.

Mye av grunnen til at jeg ante at denne innspillinga befant seg på et høyt nivå, er at det strålende ensemblet LRK Trio, som har gitt ut to skiver på Losen Records og som gjorde en formidabel konsert under årets Moldejazz, er hennes medsammensvorne. Trommeslageren Ignat Kravtsov, tangentisten Evgeny Lebedev og og bassisten Anton Revnyuk hører nemlig hjemme på et skyhøyt internasjonalt nivå.

Komponisten Masha Art har et sterkt både melankolsk og melodisk gen i seg - et gen som stammer fra oppveksten i St. Petersburg, en by som gjerne blir forbundet med fargene grått og blått på grunn av været i og rundt storbyen. Denne oppveksten blir understreka av at harpisten Maria Kulakova er med på fargelegging av fem av de sju låtene.

Masha Art er også en sterk instrumentalist med ei personlig stemme. Hun har jobba fram et flott uttrykk og det er direkte behagelig å tilbringe tid i hennes selskap.

Odd Gjelsnes skal nok en gang ha skryt for å ha løfta fram nye, viktige stemmer - Masha Art og musikken har allerede mye å fare med og skal bli veldig spennende å følge i åra som kommer.

