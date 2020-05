Anmeldelse: Mats Eilertsen Trio & Trio Mediæval: Memorabilia

På fredag vant Mats Eilertsen Trio Spellemannprisen for 2019. Her følges det opp med en soleklar kandidat til 2020-prisen også.

Om noen skulle være i tvil så var det i jazzklassen og i det i knivskarp konkurranse. Jeg hadde vært nesten like fornøyd med juryens avgjørelse uansett hvem av de fire nominerte som stakk av med prisen, men må innrømme at trioen bestående av sjefen på bass, nederlandske Harmen Fraanje på piano og Thomas Pohlitz Strønen på trommer og ECM-produksjonen «And Then Comes the Night» har vært en favoritt i heimen lenge.

Med utgangspunkt i et bestillingsverk til Jazzfest i Trondheim i 2016, får vi møte trioen nok en gang, men her i et unikt samarbeid med den framifrå vokalgruppa Trio Mediæval.

Tekstene er henta fra enten lyrikeren Tor Ulven eller fra tradisjonelle messeledd. Musikken er skrevet av Eilertsen, mens noen instrumentale mellomspill er kollektivt unnfanga.

Hele ekskursjonen er så var, så inderlig, så ekte og så basert på gjensidig respekt mellom de to trioene som vel tenkelig. Vi blir invitert inn i en klangverden så vakker og så unik at den blir nok en bekreftelse på Mats Eilertsens mesterskap som musikalsk visjonær. Vi blir ikke overraska over hans varme og store bass-spill i forlengelsen av Charlie Haden lenger, bare begeistra, men dette høyst spesielle møtet mellom disse to glitrende trioene løfter Eilertsen opp til et nytt nivå som unnfanger. Nydelig, vakkert og helt spesielt.

