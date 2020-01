Anmeldelse: Megalodon Collective - «The Triumph»

Megalodon Collective fikk mye oppmerksomhet fra første stavtak. Spellemannnominasjon og årets unge jazzmusikere var to av «hedersbetegnelsene» som kom bandets vei allerede ved første veikryss. Nå er bandet for sikkerhets skyld bedre enn noen gang.

Septetten Megalodon Collective, som er et ektefødt barn av jazzlinja i Trondheim, er ute med sin tredje skive og som tidligere så er det kun originalmusikk som står på programmet. Fire av de sju herrene står for låtene, men når det er sagt så er budskapet fra kollektivet akkurat det, nemlig en kollektiv beskjed.

Helt fra starten har bandet bestått av Karl Bjorå på gitar, Petter Kraft på tenorsaksofon, Henrik Lødøen og Andreas Skår Winther på trommer, Aaron Mandelmann på bass, Karl Hjalmar Nyberg på altsaksofon og Martin Myhre Olsen på alt- og sopransaksofon. Det vil si ei befolkning som likner litt på Norge Rundt pluss tre heftige svenske innslag. På alle slags vis forteller de oss hvilken fantastisk møteplass og ditto utviklingssted jazzlinja har vært og er.

Jeg får fra tid til annen, og spesielt i forbindelse med denne skiva, en slags Mingus-følelse når jeg hører Megalodon Collective. Det betyr ikke at det låter som Mingus, men det betyr at de har med seg viktig tankegods fra mesteren.

Her har det nemlig blitt kasta uante mengder med ingredienser opp i den musikalske stuinga; det varierer i alt fra det frie og løse, til det rocka og heftige, fra bossa til storbandliknende saker og en hel del annet.

Når man begynner å føle seg komfortabel, så er er det nesten som Megalodon-toget fornemmer det og staker ut en ny kurs. Dette skjer igjen og igjen - Megalodon Collective, som både er et originalt ensemble og som er befolka med sju utmerkede og uttrykksfulle solister, lar verken oss eller seg sjøl hvile et eneste sekund. Her kommer utfordringene på rekke og rad og Megalodon Collective leverer både utfordringer og «løsninger» på løpende bånd.

