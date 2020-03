Anmeldelse: Michael Gregory Jackson Clarity Quartet - Whenufindituwillknow

Michael Jackson er dessverre borte for godt, men Michael Gregory Jackson er derimot svært oppegående. Her møter vi den amerikanske gitaristen sammen med en fin dansk trio.

Til tross for at Michael Gregory Jackson (66) - det er mulig å ha forståelse for bruken av mellomnavn i dette tilfellet - har vært sentral i en rekke musikalske konstellasjoner helt siden loftscena i New York på 70-tallet og helt fram til i dag, så har han gått under de fleste radarer her hjemme. Med hele hans historie og hans ferskeste visittkort i hodet og høyttalerne er det det nesten utrolig.

Gitarhelter har det med å «innta rommet» for å si det slik, men Jackson og Norge har altså ikke blitt noen match av en eller annen uforståelig grunn. Når det kan nevnes at to av dem som virkelig setter Jackson høyt er Bill Frisell og Pat Metheny, så skjønner man raskt at det ikke er noe tull vi har med å gjøre.

Etter loftperioden med folk som Wadada Leo Smith, Sam Rivers og Oliver Lake, så jobba Jackson med mangt og mye i en årrekke - totalt uavhengig av sjanger. Han jobba i singer/songwriter-tradisjonen ikke langt unna Joni Mitchell, han laga r&b-skiver i samme gata som Earth, Wind & Fire og Stevie Wonder og Prince-impulser produsert av Nile Rodgers har også stått på programmet.

På mange vis er Jackson her tilbake i et landskap der han har henta fra Jimi Hendrix, Wes Montgomery, Son House, Igor Stravinsky og John Coltrane. I tillegg er det solide doser blues og brasilianske toneganger her. Litt av hvert for mange smaker med andre ord.

Dette er den andre skiva han har gjort med sine danske venner og her møter vi Matias Wolf Andreason på trommer, Simon Spang Hanssen på alt- og sopransaksofon og Niels Præstholm på bass. Jackson sjøl spiller i tillegg til gitarer, munnspill, shakers, perkusjon og så synger han også litt.

Jackson har definitivt funnet medmusikanter som kler han på alle slags vis og i alle slags uttrykk. Dette er tøff, original, vakker, utfordrende og spennende musikk med en glitrende gitarist vi altså kjenner alt for dårlig her hjemme. Her er sjansen til å gjøre noe med et folkens! Benytt muligheten til å kjøpe musikk fysisk - musikanter over hele kloden trenger støtten mer enn noen gang nå.

