Anmeldelse: Miggy Augmented Orchestra - «Colorful»

Et av verdens beste storband, danske DR Big Band, har hyra inn japanske Miho Hazama som sin nye sjefdirigent. Hun er bosatt i New York, men er langt i fra den eneste japanske storbandlederen som har etablert seg i jazzhovedstaden. Her får vi møte nok en kapasitet: Migiwa Miyajima som leder for sitt eget Miggy Augmented Orchestra.

Snøballeffekten snakkes det ofte om i idretten. Først kommer det én som setter standarden og som viser at det er mulig og så følger mange etter. Når det gjelder kvinnelige japanske storbandledere så åpna så avgjort Toshiko Akiyoshi døra med sitt strålende storband som hun leda sammen med ektemannen Lew Tabackin. Japanske jenter skjønte at det var mulig og du verden som noen har tatt og utnytta sjansen.

For meg er Migiwa «Miggy» Miyajima (45) et nytt bekjentskap. Som når det gjaldt Hazama, som vi møtte i Bærum som sjef for DR Big Band og John Scofield for kort tid siden, så tar det Miyajima kun kort tid å fortelle oss at det er en solid kapasitet vi har med å gjøre.

Miggy var en etablert storbandleder hjemme i Japan før hun tok det store steget og flytta til New York i 2012. Der blei hun raskt en sentral skikkelse rundt et av verdens ledende storband, Vanguard Jazz Orchestra, som produsent. Samtidig jobba hun også med sitt eget band og med «Colorful» får vi hennes debut under eget navn.

Miggy har skrevet og arrangert all musikken og at det er en storbandpersonlighet som har lært mye av folk som Akiyoshi, Maria Schneider, Bob Brookmeyer og Jim McNeely er det liten tvil om. Det i seg sjøl er jo et kvalitetsstempel - ikke minst når det hele låter så heftig som det gjør her.

Med et knippe musikere fra New Yorks øverste storbandhylle og med fartstid fra blant andre Schneider, Vanguard Jazz Orchestra og Christian McBride Big Band, blir vi servert personlig og både tradisjonell og framoverskuende storbandmusikk som swinger noe hemningsløst. Alle, absolutt alle, musikerne får slippe til som solister. I alle slags tempi og med alle mulige farger på paletten, viser Miggy Augmented Orchestra oss at et nytt storbandnavn har inntatt manesjen. Hun skal være hjertelig velkommen.

