Anmeldelse: Mino Cinelu - Nils Petter Molvær - SulaMadiana

Den franske perkusjonisten Mino Cinelu vet å velge sine trompetsamarbeidspartnere. På begynnelsen av 80-tallet var det Miles Davis - nå er det Nils Petter Molvær. Resultatene er like flotte.

Mino Cinelu (63) var med på det meste i begynnelsen av Miles´ siste comeback: «We Want Miles», «Star People» og «Decoy». Når vi føyer til at han har spilt både i Weather Report og med Pat Metheny samt bidratt på plater med Sting og Kate Bush, så trengs det vel ikke så mye mer dokumentasjon på at vi snakker om en rytmeskaper og musikalsk landskapsmaler i ultraklassen.

Nils Petter Molvær (59) trenger vel ikke noen spesiell introduksjon her hjemme. Helt siden han slo gjennom med si unike stemme med Masqualero på første halvdel av 80-tallet, har han etablert seg på verdensbasis som en trompeter og musikalsk visjonær helt der oppe. «Khmer» blei hans store gjennombrudd under eget navn og siden har han skapt stadig nye univers med si trompetstemme og sin elektronikkbruk.

Etter at de møttes i Tyrkia i 2015, fant de raskt ut at de måtte gjøre noe sammen. Travle avtalebøker førte til at det ikke skjedde før i fjor - delvis i Oslo og delvis i New York. Sjøl om det er bare de to som er involvert så har de ved hjelp av sine arsenal av instrumenter, maskiner og stemmebånd - begge spiller forresten litt gitar også - og ved følsom hjelp av elektronikk og det som finnes av studioteknikk, skapt et helt nytt - eller rettere sagt nye - univers.

De to har sine røtter på hver sin øy, Sula og Madiana, som befinner seg langt fra hverandre geografisk sett. De to har tatt med seg inspirasjon fra heimetraktene og fra sine opplevelser verden rundt og satt det sammen til ei reise som ingen andre kunne ha skapt og tatt oss med på. Som Molvær utbryter etter låta «Indianala»: Great! Det er ikke vanskelig å være enig i det.

For meg har dette blitt en musikalsk ekskursjon av de sjeldne. To mestermusikanter har satt hverandre, skjønt hverandre, utfordra hverandre, gitt hverandre rom. Til sammen har det blitt et mestermøte - intet mindre.

