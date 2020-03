Anmeldelse: Miron Rafajlović - Trubadur

Det kommer vel neppe som noen bombe, men Madrid er altså mye mer enn Real Madrid. Den spanske hovedstaden er også en kulturell smeltedigel og Miron Rafajlović er et strålende eksempel på det.

Miron Rafajlović er født og oppvokst i Sarajevo i det gamle Jugoslavia. På grunn av krigstilstandene i sitt opprinnelige hjemland flytta familien til Canada og siden 2014 har Rafajlović vært bosatt i Madrid. Den musikalske og kulturelle smeltedigelen den spanske hovedstaden bød på var svært viktig for det valget.

Rafajlović begynner å nærme seg slutten av 30-åra og har venta lenge med å debutere under eget navn. Mye av årsaken er kanskje at han reiste verden rundt i åtte år som medlem av det unike sirkuset Cirque du Soleil. Nå har han åpenbart funnet seg veldig godt til rette i Madrid og her får vi møte en svært så allsidig og dyktig trompeter og flygelhornist.

Skiva åpner med låta «Slugs´» - en hyllest til Lee Morgan. Bortsett fra ei Carmine Coppola/Nino Rota-låt og Chick Corea-klassikeren «La Fiesta», har Rafajlović skrevet all musikken og her er det spor av alt fra Balkan, via Cuba, Middelhavet, Afrika og jazzens opprinnelige kontinent, Amerika.

Musikerne i Rafajlović sin sekstett pluss gjester har også røtter en rekke steder som Cuba, Iran og Spania og sjøl om det er ukjente herrer for min del, så holder de alle skyhøy standard.

Dette er tøff, hardtswingende og personlig musikk fra ei ny stemme for min del. Miron Rafajlović skal være hjertelig velkommen.

