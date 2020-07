Anmeldelse: Misceo - Better Word for Love

Norsk plateselskap som drives av en svenske og ei plate med et dansk/finsk/polsk band innspilt i Finland. Her må Nordisk Råd på banen med en gang!

I 2017 fant den danske jazztrommeslageren Frederik Bülow og den polske klassiske cellisten Joasia Cieslak ut at de ville sette sammen et band med ønske om å skape musikk der grenser mellom jazz og klassisk musikk blei viska ut.

Nå er Misceo, som de kaller seg, klar med sitt debutalbum og med en kvintett der en en jazztrio bestående av Bülow, hans landsmann Adrian Christensen på bass og den finske pianisten Artturi Rönkä møter en klassisk strykeduo med Cieslak og den danske fiolinisten Kern Westerberg, så har de makta å skape original, spennende og vakker musikk i disse grenselandene.

Musikken er skrevet av henholdsvis Bülow og Christensen og både minimalister som Steve Reich og Phillip Glass og jazzmodernister som Vijay Iyer og Mark Turner kan anes i horisonten.

Mange har prøvd før og noen har lykkes med å fusjonere disse to verdenene. Med en fersk megaopplevelse der Kjetil Bjerkestrand og Arve Tellefsen, sammen med et norsk kremband bestående av fire jazzmusikere og fire klassikere, ga oss Breaking Beethoven under Moldejazz, vet vi at det er mulig.

Misceo har også lykkes på sitt unike vis. All musikken er original og de to «leirene» snakker det samme språket, de visker ut skillelinjer og det swinger av det. Et herlig påfyll fra et unikt musikalsk sted.

