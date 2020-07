Anmeldelse: Misha Mullov-Abbado - Dream Circus

Den engelske bassisten, komponisten og bandlederen Misha Mullov-Abbado tilhører kremen av unge jazzmusikere der borte på fotballøya. Her kommer det nok et bevis på det.

Mitt første møte med den nå 29 år unge Misha Mullov-Abbalo var med hans andre visittkort, «Cross-Platform Interchange», som kom i 2017. Der fortalte han oss at talentet var av typen svært stort.

Et av Europas aller mest spennende og oppegående plateselskap, engelske Edition Records, har valgt å satse videre på Mullov-Abbado og med årets budskap i høyttalerne er det så avgjort en klok avgjørelse. Spesielt som komponist og bandleder har nemlig Mullov-Abbado tatt flere nye og store skritt.

La oss først gå opp løypa til det spesielle navnet. Mullov-Abbado er nemlig sønn av den italienske dirigenten Claudio Abbado og den russiske fiolinisten Viktoria Mullova og i tillegg til at det blir et spesielt etternavn av det, så er det heller ikke så merkelig at det blir musikant av det langt framskredne slaget som resultat.

Mullov-Abbado har skrevet musikken i løpet av de siste tre åra mens den unge sjefen har drømt og tenkt mye på sin fremtid. Drømmer er åpenbart en sentral del av hans sjelsliv og det har ført til et varmt, melodisk, søkende og spennende univers.

Det at Mullov-Abbado har beholdt det samme bandet som sist, det vil si ei blåserekke bestående av James Davison på trompet og flygelhorn, Matthew Herd på altsaksofon og Sam Rapley på tenorsaksofon samt Scott Chapman på trommer og Liam Dunachie på piano - orgel på ett spor -, betyr sjølsagt mye. Dette er en sekstett som skjønner hvor Mullov-Abbado vil og som etter mange titalls jobber de seineste åra er usedvanlig samspilt og som vet hvordan de skal utfordre både seg sjøl og hverandre.

Mullov-Abbado har blitt tildelt både Kenny Wheelers Jazz Prize og blitt valgt til BBC New Generation Artist - det sier en hel del om hvilken anseelse han nyter og han er så avgjort en av de viktigste budbringerne i den nye, flotte britiske jazzgenerasjonen.

Med en musikk som tar med seg det beste fra det akustiske 60-talls språket og flytter den inn i vår tid på et svært så livsbejaende vis - med masse dynamikk og personlighet, bekrefter Misha Mullov-Abbado at han kan bli en av de riktig store innen denne sjangeren i framtida. Han er definitivt klar.

