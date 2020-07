Anmeldelse: Monika Hoffman - Ten Muses

Vokalisten Monika Hoffmann fra Sverige, men med røtter i både Tyskland og Ungarn, er et nytt bekjentskap for meg. Det har vært et hyggelig møte.

38 år unge Hoffman har vært med på mye til tross for at våre veier altså ikke krysset hverandre før nå. Hun har som mange andre håpefulle skandinaver studert på Berklee i Boston og til og med stått på scena sammen med legender som Michael Brecker og Charlie Haden.

På dette møtet med Hoffman hyller hun ti av sin store vokalhelter: Rosemary Clooney, Marie Fredriksson, Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Cesaria Evora, Cher, Etta James, Barbra Streisand, Doris Day og Judy Garland. Låtene er sterkt knytta til de nevnte, men Hoffman greier likevel i ganske stor grad å sette sitt eget preg på tolkningene.

Roxette-låta «Fading Like a Flower», «Cheek to Cheek» til Ella, «Bang Bang» til Cher, «Lover Man» til Etta James og «What Are You Doing the Rest of Your Life» til Streisand er noen eksempler på dette og viser oss hvilken solid oversikt Hoffman har.

Det er like mye pop som jazz i uttrykket til Hoffman og her hjemme er artister som Grete Kausland og Silya vokalister som har et liknende uttrykk - både vokalist og entertainer med andre ord.

Sammen med et meget godt tysk storband på flere av låtene og i mindre konstellasjoner på andre, presenterer Monika Hoffman seg som en sjarmerende og dyktig artist, entertainer og vokalist.

