Anmeldelse: Nacka Forum - «Så stopper festen»

Den glitrende kvartetten Nacka Forum feira sine første 20 år med å slippe sin sjette plate på en høyst spesiell dag!

Noen av oss venter ekstremt lenge med å pakke opp julegavene. Siden «Så stopper festen» blei gitt til folket på julaften, så er vel jeg blant dem som har venta aller lengst. Tålmodighet er visstnok en dyd og den som venter på noe godt venter som kjent ikke forgjeves.

Carl XVI Gustav og Silvia er representert med Johan Berthling på bass, Goran Kajfeš på trompet, mellofon, crumar evi (et elektronisk blåseinstrument) og perkusjon, Jonas Kullhammar på tenor- og altsaksofon, basun og perkusjon mens danske Margrethe II sendte trommeslager Kresten Osgood, som også spiller vibrafon og orgel her, til festen. Vi snakker kremlag med andre ord.

For fest har det blitt - julaften eller ikke. Bandet blei starta i 1999 sammen med plateselskapet Moserobie som Kullhammar hele tida har vært overadministrerende direktør for. Mellom 2002 og i dag har det blitt seks spenstige visittkort. Først var det materiale fra blant andre Sun Ra, Ornette Coleman, Don Cherry og Art Ensemble of Chicago, men nå er det kun originalt stoff unnfanga av alle fire, men hver for seg.

Sjøl om Ornette og etterfølgeren Old and New Dreams Band ikke er til stede på komponistsida her, så finnes de likevel her i ånden. Ingen akkordinstrumenter involvert her heller så det melodiske, ideologiske og rytmiske slektskapet er så avgjort på plass: Når det er sagt så har de fire i Nacka Forum flytta uttrykket godt inn mot 2020 og tatt med seg en rekke nye impulser til dit «Så stopper festen» befinner seg.

Da gjenstår det bare å ønske god jul og riktig godt nyttår. Denne pakka egner seg hele året og i mange år fremover.

