Anmeldelse: Neon Ion - Heart Echoes

Natalie Sandtorv tar nye steg som Neon Ion. Store, svært store steg.

Vokalisten, bandlederen og låtskriveren Natalie Sandtorv (31) fra Ålesund har ligget i vannskorpa og vel så det i flere år nå. Med «Heart Echoes» kan hun, med litt/mye flaks, ta fatt på ei ny etappe som kan føre henne hur langt som helst.

For de som har vært så heldige eller forutseende at de har fulgt Sandtorvs karriere ei stund, så er kanskje ikke dette steget så veldig overraskende. Hun har nemlig staka ut en kurs fra jeg støtte på henne første gang som hele tida har pekt mot noe helt eget - mot noe unikt.

Talentet har det aldri vært noen tvil om og det lille gjennombruddet kom under Moldejazz for knapt tre år siden. Da ga hun oss bestillingsverket «Freedom Nation» som takk for utmerkelsen Årets jazztalent året i forveien. Der bekrefta hun at hun har ei egen stemme som går elegant på tvers av en rekke sjangre.

Med «Heart Echoes» tar hun ytterligere steg. Etter flere skriveopphold i Los Angeles og lange studioopphold der hun har omgitt seg med et toppa lag bestående av blant andre Ivan Blomqvist og Martin Vinje (tangenter), Ole Mofjell (trommer) og Kristian Jacobsen på synth bass og ikke minst med produsent Erlend Mokkelbost som medretningsgiver, står hun nå fram med nytt artistnavn og ny musikk som kan peke langt forbi Harald og Sonjas grenser.

Neon Ion inviterer oss inn i et herlig og spennende poplandskap med sterke rhythm and blues-overtoner som hun er ganske så aleine om. Det er en styrke, en inderlighet og en tro på det hun holder på med og det hun har å melde som skinner så veldig gjennom på albumet der hun har skrevet det meste sammen med flere av sine medsammensvorne. I tillegg gjør hun en flott cover av Todd Rundgrens «Neon Dreams». Hele veien er det enormt internasjonalt snitt over det Neon Ion gir oss. Det er tøft, det er hipt, det er veldig 2020 og det er veldig Neon Ion.

Kan Neon Ion bli en like stor internasjonal suksess som en annen ålesunder, Sigrid? Det er sjølsagt umulig å si og det handler veldig mye om flaks. Tid, sted, tilfeldigheter og mye annet. Kvaliteten og det høyst personlige uttrykket står det i alle fall ikke på.

