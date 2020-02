Anmeldelse: Nissa Nyberget - Vareopptelling

Nissa Nyberget er for svært mange kjent som jammester i et landskap som henter like mye fra pop som fra jazz. Han har også mye annet å bringe til torgs og med hans debut (!) cd får vi et tverrsnitt av det han har gleda mange med.

Nissa, som faktisk er døpt Nils Otto, Nyberget (65) har vært en ganske så sentral skikkelse i norsk musikk- og underholdningsliv i mange tiår. En hel del år har vært tilbragt i utlendighet, men de seineste bortimot 20 somrene har han hatt hånd om den suksessrike Taube-revyen i Engelsviken utenfor Fredrikstad. Resten av året tilbringes i Thailand der jam står på programmet flere ganger i uka. Med den solide bakgrunnen til Nyberget er det vanskelig å skjønne at «Vareopptelling» er hans første plate. Med hans musikalske her-og-nå filosofi, så er det kanskje ikke så vanskelig å begripe likevel. Uansett fant han i alle fall ut at det var på tide å dokumentere deler av det han har holdt på med og det er ikke vanskelig å være enig med han i det. Her får vi tekst og musikk av Nyberget som skriver seg mange tiår tilbake og låter som er ganske ferske. Det er musikk som er skrevet for teater, film, musikal, nedleggelsen av Fornebu, tittellåta til NRK-programmet 20 spørsmål, ei «sløy» jazzlåt, to hyllester til musikalske venner i Thailand, Sir Bob og Ray, en Taube -hyllest samt en sang til sin datter. Nyberget synger både på norsk og engelsk, men har i stor grad overlatt tangentene til Anders Aarum. Når han i tillegg har invitert med seg kremmusikanter som Stein Bull-Hansen og Jojje Wadenius (gitar), Ole Marius Melhuus (bass), Hermund Nygård (trommer), Arild Stav (saksofon) og Kari Gjærum og Kari Iveland (kor), så er det musikalske håndverket i de aller beste hender. Veldig mange har et forhold til Nissa Nyberget og hans ymse musikalske univers. De vil garantert finne mye å glede seg over her. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Nissa Nyberget Vareopptelling Moonbeam Music

