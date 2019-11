Anmeldelse: Ole Foss - «Humor og Kanari i Venniverset»

Ole Foss fra Hamar er kjent for det utvida Molde-publikummet gjennom sin morsomme penn, sine ordspill, sine barneforestillinger, teater- og musikkanmeldelser og mye, mye mer. Han er en ekte kulturarbeider og en solid bekreftelse kommer med hans debut-cd.

Historieforteller er en hedersbetegnelse i mi bok. Ole Foss er så avgjort det. Når han så behersker mange aspekter ved språket, er i stand til å leke seg med det og underholde folket - i alder fra sånn cirka fra 0 til 100 - og er i stand til å skrive låter som passer tekstene svært så godt, så er faktisk mye gjort.

Foss er åpenbart utstyrt med et lekende sinn og en relativt ubegrensa og grenseløs musikalsk tilnærming. Det vil si at han skriver låter som har inspirasjonskilder i alt fra funk, rock, gammaldans, viser, pop, jazz og sikkert en hel del annet også. Det betyr igjen at han snakker til et svært bredt publikum - her er det mulig å finne noe å hygge seg med for barn uansett hvor gamle eller unge de er.

Foss synger mye sjøl og til tross for at stemma ikke er av de «største», så er han en veldig bra formidler av historiene sine. Når han så har fått assistanse som vokalist av Knut Marius Djupvik, Henning Stranden - som synger sin flotte hyllest til sin bestemor og Maria Holand Tøsse, jodle- og strupesanghjelp fra Bjørn Tomren og låtskriverhjelp av Guttorm Eldøen, Finn Evensen og Frode Alnæs, så ligger det i korta at vi befinner oss på et svært så høyt nivå. Musikerfølget er det heller ingenting å klage på.

Ole Foss har gleda store og små i mange tiår nå - stort sett i Molde og omegn. «Humor og Kanari i Venniverset» er en kjempefin bekreftelse på hvilken kapasitet Ole Foss og hans vennivers er. Publikum - store som små - langt utenfor 6400 burde få muligheten til å oppleve denne historiefortelleren og hans musikalske og humoristiske betraktninger.

