Anmeldelse: Ole Jørn Myklebust - Heimbygda mi - Viser frå Eidsdal

Jeg har aldri vært i Eidsdal på Sunnmøre. Likevel vet jeg at det er ei vakker bygd. Det har nemlig Ole Jørn Myklebust fortalt meg.

Sjøl om Ole Jørn Myklebust (42) er bosatt i Drammen og har hatt hjemstavn både i Tromsø og Oslo og kanskje andre steder også for alt jeg vet, så er det liten tvil om at røttene hans hører hjemme i Eidsdal, ikke langt fra Geiranger. At røttene er solide og svært slitesterke er det heller ingen grunn til å lure på.

Det første beviset fikk vi allerede i 2016 da Myklebust ga oss «Gløymde fotefar - Viser frå Eidsdal». Mange av oss blei nok en smule og vel så det overraska over møtet med Myklebust som langt framskreden visesanger, men det tok ikke mange runder i spilleren for å anerkjenne den strålende jazztrompeteren som framifrå også i dette faget.

De fleste kjenner nok Myklebust best fra glitrende bidrag i samspill med blant andre Mari Boine, Jonas Fjeld og Unni Wilhelmsen. Hans egne Chet Baker-tolkninger, både som trompeter og vokalist, mer enn antyda at det fantes en lyrikkformidler av rang der inne også.

Som på det første visealbumet så er det tekster av sambygdingen Arne O. Storås (1908-2002) som er utgangspunktet for kjærlighetserklæringa. Gardbrukeren og dikteren Storås var en bauta i bygda, men fikk aldri noen stor oppmerksomhet utenfor Eidsdal. For et par år siden fant etterkommerne hans flere tekster i ei skuff og dermed var veien kort for nye melodier fra Myklebust.

Myklebust er en melodiker av rang og de ti låtene han har skrevet - den siste er av gitarist og organist Tore Bruvoll - kler de vakre, sterke og tidløse tekstene på best mulig vis. Når så Myklebust synger så flott og inderlig som tekstene, musikken og Eidsdal ber om, så har denne hyllesten blitt slik at man langt i fra trenger å ha røtter til bygda for å trives med den.

Myklebust, som heldigvis henter fram trompeten også, omgir seg med flotte folk: i tillegg til Bruvoll spiller Ole Jakob Larsen trommer og kollega fra Mari Boine-universet, bassist Svein Schultz - som også har produsert på best mulig vis, sørger for strålende omgivelser for den flotte visejazz-hyllesten.

