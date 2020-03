Anmeldelse: Ole Reinlund - Så langt

Gi mannen et øre er ei lita omskriving av staven Oddvar Brå skulle få i 1982. Nå gjelder oppmerksomheten Ole Reinlund bør få for sin flotte lykkepille av et visejazz-visittkort.

Er du blant de alt for mange som ikke har fått med deg Ole Reinlund og hans musikalske univers? Da er det i tilfelle på høy tid å gjøre noe med det og sjelden passer det vel bedre enn akkurat nå. Reinlund (53), opprinnelig fra Karmøy i Rogaland, men bosatt i Ålesund, har gitt ut fem album siden 1995. Til tross for det har det store gjennombruddet uteblitt. Kanskje kommer det ikke denne gangen heller, men kvaliteten både på tekster, låter, framføring og band står det uansett ikke på. Ikke bare geografisk, men også når det gjelder musikalsk utgangspunkt så kommer Reinlund fra mer eller mindre fra det samme stedet som Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg. Som de to så synger også Reinlund på dialekt - Karmøy-dialekt. Tekstuniverset kommer også fra noe av det samme fundamentet som de to nevnte. Reinlund er åpenbart en kar som har tenkt både gode og djupe tanker og han evner å gjøre dem om til tekster som vi alle kan kjenne oss igjen i og som kan få oss til å tenke en gang til. De fleste tekstene har han skrevet sjøl, men blant andre Einar Økland har også bidratt. De er alle ikledd fine, men ikke alle like minneverdige melodier som Reinlund sjøl danderer på piano. Når han så har invitert med seg et a-lag bestående av blant andre Frøydis Grorud, Håkon Mjåset Johansen, Hayden Powell og Steinar Raknes, så er tonefølget akkurat så bra som han kunne drømme om. Vise/singer-songwriter-sjangeren ligger Reinlund nært, men det er også fine doser improvisasjon innbakt som gjør at «Så langt» har noe ganske så spesielt ved seg. Ole Reinlund, musikken og budskapet hans fortjener at vi låner opptil flere ører til den. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Ole Reinlund Så langt Park Grammofon/Musikkoperatørene

