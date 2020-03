Anmeldelse: ØyvindLAND - Malerier

Det virker som det ikke er noen ende på tilveksten av norske jazzmusikanter og ingenting - nesten ingenting i alle fall - er hyggeligere enn det. Et av de ferskeste skudda på stammen er trompeteren Øyvind Mathisen og bandet hans ØyvindLAND.

Det har vært sagt og skrevet spaltekilometer om jazzlinja i Trondheim og heldigvis skrives det stadig nye kapitler. Årsakene er sjølsagt mange, men det at det stadig kommer ut nye stjerneskudd der oppe fra Nidelvens bredd er jo en nærliggende årsak. Den aller viktigste suksessfaktoren tror jeg er at sjef for jazzlinja Erling Aksdal og hans korps lar disse stjerneskudda få utvikle seg akkurat dit de ønsker - de blir på ingen måte pressa inn i ei bestemt form.

Bare det at de har kommet gjennom det første og største nåløyet, nemlig det å komme inn på jazzlinja, forteller at de er i besittelse av et unikt talent. Så beinhard er nemlig konkurransen om å få komme inn.

Det betyr at trompeter, komponist og bandleder Øyvind Frøberg Mathisen (26) fra Oslo, gitarist Iver Christopher Cardas fra Slattum i Akershus, Cecilie Grundt fra Stavanger på sopran- og tenorsaksofon, Erlend Vangen Kongtorp fra Odda på alt- og tenorsaksofon, Martin Mellem fra Tranby ved Drammen på trommer, Joakim Rainer Petersen fra Bodø på piano og Alexander Riris fra Sola ved Stavanger på bass i utgangspunktet tilhører kremen av den oppvoksende jazzslekt og siden 2017 har de utvikla et band, et sound, et uttrykk de er aleine om og som de skal være stolte av.

Mathisen står for stort sett alle låtene - bortsett fra et par små fritt improviserte mellomspill. Titler som «Ellington» og «Wayne» sier en hel del om inspirasjonsveiene og noe forteller meg at giganter som Carla Bley, Charles Mingus og Thelonious Monk har vært lytta på også.

Når det er sagt så har Mathisen og ØyvindLAND så definitivt meisla ut sin egen vei og skapt sine egne malerier. De forteller også både som ensemble og som solister at de er på god vei til sitt eget univers - at alle som en her skal bli veldig spennende å følge i åra som kommer. En flott debut på et stort lerret.

