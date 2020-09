Anmeldelse: Patria, The Good Place og The Investigation

Tårer, latter og intensitet er stikkord for ukas serier.

Fra den brutale konflikten om Baskerland og ubåt-drapet som rystet verden, til en humorserie du ikke bør gå glipp av - spennet er stort i ukas episode av podkasten Serieguiden.

Rått og ærlig om baskerkonflikten

Patria er en ny HBO-serie som forteller historien om det spanske Baskerland som trues av ETAs separatistterrorisme. Serien følger to familier som befinner seg på motsatte sider av den voldelige konflikten, noe som byr på store følelser, sorg og konflikter.

Her kan du høre hva Serieguiden mener om serien.

The Good Place er en helt annen type serie, hvor Kristen Bell får oppleve livet etter døden på en helt spesiell måte. Sesong 3 er nå tilgjengelig på Netflix, og mens vi venter på sesong 4 som allerede har kommet i USA, har Serieguiden vurdert den (for oss) nylig tilgjengelige sesongen.

The investigation, eller Etterforskningen, omhandler den brutale ubåt-saken hvor journalist Kim Wall ble funnet drept. Serien viser saken fra etterforskningens side, noe som gir et unikt innblikk i saken som rystet en hel verden for kort tid tilbake.

For å få med deg siste nytt om serier kan du abonnere på Serieguiden ved å trykke subscribe på spilleren over, eller ved å gå til Spotify eller Apple Podcasts.

Trailere til seriene, samt våre karakterer, kan du se under.