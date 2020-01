Anmeldelse: Per Mathisen - «Sounds of 3 Edition 2» - Hans Mathisen - «Moving Forward»

Hans og Per Mathisen er to meget dyktige musikanter både sammen og hver for seg. Her møter vi brødrene med hvert sitt nye visittkort.

Om det har med gener å gjøre eller det er andre årsaker som gjør at ei hel slekt viser seg fram som toppmusikanter, tror jeg ikke det finnes noe fasitsvar på. Familien Mathisen fra Sandefjord - og det er mange flere enn Hans og Per som bedriver musikk på et høyt nivå - er et godt eksempel på at det skjer i alle fall og hyggelig er det.

Lillebror Per (50), med både stor fele og elbass, er fusionmesteren av de to. For tre år siden kom han med sin første «Sounds of 3»-utgivelse, den gangen med Frode Alnæs på gitar og cubanske Giraldo Piloto på trommer.

Nå er det det engelske multiinstrumentfenomenet Gary Husband, denne gangen «kun» på trommer og den svenske gitarmaestroen Ulf Wakenius som har takka ja til invitasjonen og det er jeg sikker på at de har gjort med lett hjerte og et stort smil.

Med et repertoar i stor grad skrevet av Mathisen pluss to Wakenius-låter og en hver av Husband og Mike Stern samt Stings «Wrapped Around Your Finger», så tar de oss med inn i en empatisk, groovy og ultrahip fusionverden.

De tre viser oss hvilke fantastiske musikanter de er hver for seg - Husband som kommer til Molde i sommer sammen med John McLaughlin, den tidligere Oscar Peterson-gitaristen Wakenius som jeg sist hørte spille akustisk i Bangkok sammen med sønnen Eric og Martin Taylor OBE og Mathisen som fikser det meste sammen med de fleste -, men aller mest imponerer de kanskje her som kollektiv. Du verden for et trøkk og du verden som det groover!

Mats Eilertsen, Hans Mathisen, Jason Rebello, Audun Kleive og Bendik Hofseth - laget sitt det!

Storebror Hans (52) har også i en årrekke vist oss hvilken eminent og allsidig musikant han er. Om det er med Bettan eller i sitt eget univers så viser gitaristen og komponisten Mathisen at også han hører hjemme på aller øverste hylle.

I forbindelse med «Moving Forward» har han skrevet all musikken sjøl og vi befinner oss i et usedvanlig vakkert og melodisk landskap som absolutt har henta inspirasjon fra Pat Metheny, men som likevel på alle vis har Hans Mathisens bumerke på seg.

Vi kan vel også trygt si at Mathisen ikke har gått langt ned på telefonlista si for å finne medsammensvorne - vi snakker om et a-lag i alle posisjoner. Når vi kan melde at kanskje den minst kjente her hjemme, pianisten Jason Rebello, har vært Sting og Jeff Becks fortrolige gjennom mange, mange år, så er det lett å regne ut hvilket nivå vi befinner oss på.

Mathisens nydelige, reine og klokkeklare gitartone er sjølsagt en viktig retningsgiver her, men de fire andre er like viktige bidragsytere både kollektivt og individuelt. «Moving Forward» har blitt nok et vakkert visittkort fra Hans Mathisen.

