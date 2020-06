Anmeldelse: Per «Texas» Johansson - Stråk på Himlen och Stora Hus

Multiinstrumentalisten Per «Texas» Johansson har gjort mye klokt i sitt liv. Det at han vendte tilbake til musikken og jazzen skal vi i alle fall være svært takknemlige for.

La oss bare klare opp i det noe spesielle mellomnavnet med en gang: siden vår mann vokste opp i Austin, Texas og hadde behov for et mellomnavn siden det var nok en saksofonist i det svenske jazzmiljøet som hadde det samme navnet, så falt det naturlig at «Texas» blei valgt. Den andre heter Per «Ruskträsk» Johansson, siden han kommer fra Ruskträsk i nord-Sverige, og er som «Texas» en fremragende saksofonist.

Per «Texas» Johansson (51) etablerte seg kraftig på den svenske jazzhimmelen mot slutten av 90-tallet og vant blant annet den store utmerkelsen «Gyllene Skivan» allerede i 1998. Etter hvert gikk han lei av musikken og forsvant fra jazzrampelyset i flere år. Han utdanna seg til sjukepleier og jobba lenge som det.

Etter hvert kom lysten tilbake og i 2015 var han på plass igjen og vant sin andre «Gyllene Skivan» - årets plate sett med norske øyne - med «De Långa Rulltrapporna i Flemingsberg». I fjor kom oppfølgeren med nok en herlig tittel, «Stråk på Himlen och Stora Hus», og for vel en måned siden blei det klart at han stakk av «Gyllene Skivan» for den også. Få, om noen, har makta det Texas har gjort: stikke av med tre «Gyllene Skivan».

Her hjemme har vi fått stifte bekjenstkap med Texas både sammen med Bushman´s Revenge og med Gard Nilssen´s Supersonic Orchestra i Molde i fjor og at det er en høyst original og spennende musikant vi har med å gjøre, tar kun kort tid å slå fast.

Hans hat trick-utgivelse har blitt liggende til marinering ei god stund her i heimen, men den har tålt ventetida svært godt. Johansson trakterer klarinett, bassklarinett, kontrabassklarinett, obo, tenorsaksofon og fløyte og med seg har han Konrad Agnas på trommer og tympani og Mattias Ståhl på vibrafon og marimba. Det er kjernetroppen og de som raskt hører for seg et høyst unikt lydlandskap, de har helt rett. I tillegg bidrar også Josefin Runsteen på fiolin, Margareta Bengtsson på harpe og en av mine aller største vokalfavoritter der borte, Rebecka Törnqvist, på noen av spora.

All musikk er skrevet av Johansson mens Törnqvist har skrevet teksten til «Barballad». Jovisst er dette jazzmusikk, tøff og unik sådan også, men Johansson henter hemningsløst fra en rekke andre kilder også til sin musikkanskuelse. Her er det spesielt mulig å høre en rekke referanser fra klassisk musikk og Johansson makter på sitt inderlige vis, både som komponist, arrangør og solist, å trylle fram et høyst personlig univers.

Per «Texas» Johansson var en svært personlig musikant allerede på 90-tallet. Pausa han tok har sikkert ført til at han har utvida sin horisont ytterligere - «Stråk på Himlen och Stora Hus» er nemlig noe helt for seg sjøl.

