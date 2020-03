Anmeldelse: Pokaz Trio - Kintsugi

Blant de mange tinga jeg kan veldig lite om, står ukrainsk jazz svært høyt oppe lista. Odd Gjelsnes og Losen Records har nok en gang tatt ansvar og Pokaz Trio forteller oss at de hører hjemme langt oppe på stigen.

Odd Gjelsnes skal ha all mulig slags honnør for å finne fram til og løfte fram musikk og musikere vi ellers neppe ville fått stifte bekjentskap med. Gjennom utgivelsene med de russiske trioene LRK Trio og Ilugdin Trio har døra blitt åpna til triojazzen i det største landet i øst og kvaliteten og originaliteten har vært påtakelig. Konserten med LRK Trio i Molde i fjor sommer var et solid høydepunkt og nå åpnes altså ei ny dør.

Hvordan Gjelsnes har funnet fram til Pokaz Trio, aner jeg ikke. Det som er helt sikkert er at pianisten og komponisten Andrew Pokaz, bassisten Vitaliy Fessenko og trommeslageren Yakov Taruntsov både kollektivt og individuelt holder en standard som gjør at de fortjener mye og umiddelbar oppmerksomhet. De ville heller ikke, i likhet med LRK Trio i Molde, ha gjort skam på noen festivalscene her til lands.

Jeg har musikerne sterkt mistenkt for å ha en solid klassisk ballast før jazzen tok dem. De har også tatt med seg sine musikalske røtter fra folkemusikken i sine hjemtrakter og fusjonert det med impulser fra triogiganter som Bill Evans, Keith Jarrett og Brad Mehldau.

Til sammen har det blitt et eget triouttrykk. Det er virtuost, det er personlig og det er vakkert. Det holder ei god stund det.

