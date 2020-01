Anmeldelse: Quinsin Nachoff´s Flux - Path of Totality

Aldri hørt om den canadiske saksofonisten og komponisten Quinsin Nachoff? Da er vi i samme båt, men jeg anbefaler å sjekke han ut omgående.

Quinsin Nachoff (46) er på ingen måte noen nykommer. Han platedebuterte under eget navn allerede i 2006 og dette er hans andre skive med bandet Flux - den første kom i 2012. Likevel har Nachoff passert under de fleste radarer i alle fall på vår side av Atlanterhavet.

Quinsin Nachoff, nummer to fra høyre, sammen med resten av Flux.

Til tross for radarunngåelsen så var forventningene likevel store før det første møtet med Nachoff og hans musikk. Årsaken er at plata fikk bortimot panegyrisk mottakelse i velrennomerte DownBeat og blei kåra til en av fjorårets aller beste utgivelser.

I løpet av vel 80 minutter på denne dobbeltcden, med låter som varer mellom knappe sju og nesten 20 minutter, overbeviser Nachoff og Flux meg svært raskt om at dette er en mann med visjoner og noe høyst originalt å melde.

Nachoff spiller tenor- og sopransaksofon og har med seg David Binney på alt- og c melodi-saksofon, Matt Mitchell på allehånde tangentinstrumenter og Kenny Wollesen og Nate Wood på trommer - de to sistnevnte enten sammen eller hver for seg.

De med god kontakt med det som skjer i det svært oppegående Brooklyn-miljøet, vil raskt skjønne at Nachoff har alliert seg med noen av de hippeste gutta i klassen øst for elva. Med sine visjonære tanker når det gjelder både komposisjon og improvisasjon, så tar han bandet, musikken og oss med et til landskap som henter like mye fra jazz som fra klassisk musikk.

På noen av spora er det også et sterkt utvida ensemble, inkludert tap danseren Orlando Hernández på ett spor. Alt dette har ført til kompromissløs musikk uten en neste klisjé - Quinsin Nachoff har satt sitt usedvanlig personlige bumerke på alt vi blir servert her.

»Path of Totality» er ikke musikk som vil få massene til å løpene ned dørstokkene kloden rundt. De som er ute etter original musikk og utfordringer derimot vil finne mye, svært mye, å glede seg over her. Quinsin Nachoff er en musikant og komponist som fortjener mye oppmerksomhet.

