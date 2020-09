Anmeldelse: Raised by Wolves, The Third Day og Mr. Inbetween

Flere av ukas serier vil slå pusten ut av deg.

I ukas episode av Serieguiden får du ekstra mye snacks - Ridley Scotts nye storserie Raised by Wolves, The Third Day med blant andre Jude Law i hovedrollen og den australske perlen av en serie, Mr. Inbetween.

Serieguiden anmelder The Third Day

Med høsten kommer gjerne flere store seriepremierer, og 2020 er ikke noe unntak. Hør ukas episode av podkasten Serieguiden for å finne ut av hva som gjør The Third Day til en thrillerserie helt utenom det vanlige, samt dommen over første episode av The Mandalorian.

