Anmeldelse: Rajna Swaminathan - «Of Agency and Abstraction»

Det kommer neppe som noen bombe at New York er en smeltedigel på alle mulige slags vis. Rajna Swaminathan er født og og oppvokst i USA, men hennes indiske røtter er noe så voldsomt til stede i denne herlige fusjonen mellom indisk klassisk musikk og jazz - unnfanga i New York.

Rajna Swaminathan (28) er en del av den store, kanskje den aller største, smeltedigelen på kloden. Hun er oppvokst i en svært så musikalsk familie og lærte i utganspunktet å spille mrudangam - en tønneliknende tromme - av sin far. Der fikk hun også impulser som førte til at hun lærte seg den sør-indiske musikkforma som kalles karnatik. I New York kom hun allerede i 2011 i kontakt med Vijay Iyer, en av verdens ledende jazzpianister anno 2019, og som på mange vis har den samme bakgrunnen som henne. Hun har blitt hans student på Harvard og Iyer er også medprodusent på Swaminathans debutskive. I 2013 danna hun bandet RAJAS som hele tida har bestått av musikere med bakgrunn både i klassisk indisk musikk og jazz. Besetninga har forandra seg litt underveis og i forbindelse med denne plateinnspillinga består ensemblet av søster Anjna Swaminathan på fiolin, Stephan Crump - som også spiller i Iyers trio - på bass, Maria Grand på tenorsaksofon og Miles Okazaki på gitar. I tillegg er trompeteren Amir ElSaffar og vokalisten Ganavya med som gjester. Swaminathan har skrevet all musikken og inviterer oss inn i et et melodisk, søkende landskap med røtter i deler av den indiske tradisjonsmusikken og med solide åpninger for at de sterke improvisatorene får ta den i spennende retninger. »Of Agency and Abstraction» har blitt noe helt eget - en fusjon av et helt eget og nytt slag. Spennende! PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Rajna Swaminathan Of Agency and Abstraction Biophilia Records/biophiliarecords.com

