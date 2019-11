Anmeldelse: Rasmus Rohde - «Rasmus Rohde»

Mange kjenner Rasmus Rohde fra barnas favorittgruppe Rasmus og Verdens Beste Band. Nå snakker han til mange andre generasjoner også.

Rasmus Rohde (44) har vært en historieforteller av rang i en årrekke. Spelllemannpriser med Rasmus og Verdens Beste Band både i 2007, 2010 og 2017 sier en hel del om kvaliteten Rohde & Co har gitt barn og unge. Jeg har vel ikke vært i primærmålgruppa kan man vel kanskje si, men med denne debuten inviteres både jeg og andre voksne barn inn i varmen. Der er det godt å være.

Rohde, både som tekstforfatter og låtskriver, slekter så avgjort på andre trønderstorheter som Knutsen og Ludvigsen og Tre Små Kinesere. Det er så definitivt en god og stolt tradisjon å komme fra. Når så far heter Hans Rotmo så er det grunn til å forstå hvorfor det har gått som det har gått med Rasmus Rohde.

Ti låter på cden, pluss en ekstra på strømmetjenester, er et herlig bevis på hvilken fantastisk historieforteller vi har i Rasmus Rohde. Han tar for seg hverdagslige problemstillinger og gjør dem allmenngyldige - her er det veldig lett å kjenne seg igjen for de aller fleste av oss.

Humor, alvor, skråblikk og politiske kommentarer - alt formidla på uforfalska trøndersk - i et visepoplandskap sammen med et knippe veldig dyktige musikanter, gjør at Rasmus Rohde umiddelbart etablerer seg høyt der oppe blant dagens historiefortellere. Duetten med Ida Jenshus, «Har du glemt», som avslutter cden, er et av mange høydepunkt man kan glede seg til - mange ganger.

Dette har vært mitt første skikkelige møte med Rasmus Rohde. Det frister så avgjort til flere.

