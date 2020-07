Anmeldelse: Redman Mehldau McBride Blade - RoundAgain

Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride og Brian Blade. Sammen var de dynamitt på 90-tallet og etter 26 års pause er de tilbake bedre enn noen gang. For et band!

Tenor- og sopransaksofonist Joshua Redman, pianist Brad Mehldau, bassist Christian McBride og trommeslager Brian Blade er hver for seg blant det ypperste som finnes på Tellus på sine respektive instrumenter. De fant veldig sammen på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet og var på mange vis ei supergruppe allerede da. Statusen til de fire og ønskene om å gå i egne og nye retninger førte til at de blei bandledere og blant jazzens superstjerner hver for seg. Likevel har nok mange båret på en drøm om at en dag så måtte de komme sammen igjen.

Nå har det altså skjedd og noen kunne kanskje tro at fire slike strålende instrumentalister blei for store for hverandre, men det er altså ikke tilfellet. Her snakker vi nemlig om fire herrer som har den største respekt for hverandre og som ikke har det minste behov for å fremheve seg sjøl fremfor noen av de andre.

Såvidt jeg har skjønt har de fire laga helt nytt materiale og her er det svært mye gull å finne. Personlig har jeg falt pladask for den nydelige «Silly Little Love Song» - en potensiell klassiker spør noen meg.

Både kollektivt og sjølsagt solistisk er dette verdensklasse. Dette er et urheftig bevis på at et superband faktisk kan bli enda større enn de enkelte musikerne. Fantastisk - slik er det med den saken.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.