Anmeldelse: Relling - Lower Your Guard

Vokalisten og bandet Relllings debutskive har blitt liggende til marinering i lang tid her i heimen. Den har tålt det på et strålende vis.

Harald Relling Nielsen (29) tilhører en svært sjelden rase: mannlige jazzvokalister. Hvis jeg har forstått det riktig så har Oslo-gutten tilbragt svært fruktbare år i Trondheim og både fått med seg jazzlinja og en sivilingeniør-utdannelse i samme slengen. Imponerende i seg sjøl, men i denne sammenhengen er jeg kun imponert over vokalisten Relling.

Sju av de åtte låtene har Relling skrevet sjøl og da snakker vi om både tekst og musikk. Den åttende er det trommeslager og perkusjonist Åsmund Mattias Smidt som har begått.

Med sin ekte og høyst personlige stemme møter sjefen oss i et landskap der både pop og indie spiller like viktige roller som jazz. Slik har det gjerne blitt med mange av vokalistene som har studert ved jazzlinja i Trondheim og ingenting er feil med det.

Relling er en historieforteller som det er vel verdt å lytte til sjøl om han ikke har greid å kvitte seg med alle klisjeene. Spennet i stemma hans, fra de mørke djupene til de lyse høydene, gjør at dynamikken blir et viktig redskap til å få frem budskapet på et personlig vis.

Når Relling omgir seg med Vegard Lien Bjerkan på orgel og synther og Tore Hodneland på gitar og pedal steel i tillegg til nevnte Smidt, så har vi med empatiske og svært lovende medstudenter fra jazzlinja å gjøre.

Det skader heller ikke på noe vis at sjølvaste Ola Kvernberg, med sin enorme oversikt og ditto kreativitet, har produsert skiva og krydrer både med fela si samt perkusjon og tangenter underveis.

Det skulle ta si tid før Rellings og mine veier krysset hverandre. Nå var det definitivt på høy tid.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.