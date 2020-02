Anmeldelse: Rowland´s Evil Jazz Trio - Death Machine

Rowland´s Evil Jazz Trio er befolka av tre av de unge gutta som vil sette sine tydelige spor i norsk jazz og dalstrøka utafor de neste tiåra.

Bassist Henrik Sandstad Dalen fra Volda, gitarist Håvard Nordberg Funderud fra Rygge og trommeslager Roland Galewicz fra Skien har fortsatt et stykke igjen før de runder 30. Til tross for det har de nådd en stor grad av modenhet og musikken til trioen låter som noe helt eget.

Jeg har de tre ungene herrene på pluss minus 25 sterkt mistenkt for å ha støtt på hverandre i miljøet rundt Norges Musikkhøgskole. Det er beviselig et av de mest spennende og kreative miljøene i kongeriket og langt utenfor Harald og Sonjas grenser også.

Suiten «Death Machine», i tre deler, er skrevet av Galewicz, mens de to andre bidrar med ei låt hver. Innspillinga er gjort live på Kafé Hærverk i Oslo i april for knapt to år siden og vi møter en trio som overhodet ikke kjenner ordet frykt.

Det tre kaster seg ut på 70000 favners djup i en herlig miks av frijazz og beinharde rockeimpusler. De snakker og lytter sammen - det imponerer minst like mye som de langt framskredne individuelle ferdighetene som instrumentalister.

Det denne trioen gir oss er beintøff, spennende, annerledes og totalt kompromissløs musikk i en rekke grenseland. De forteller oss at de har kommet langt allerede, men at potensialet er stort når det gjelder å nå hur langt som helst i åra som kommer. Saker!

