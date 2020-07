Anmeldelse: Roy Waade - The Family Project

På lørdag står den svært så talentfulle fiolinisten Adrian Løseth Waade på scena under Moldejazz sin avslutningsdag. For alt jeg vet drar han hjem til Verdal for å spille med resten av familien sin etterpå.

Det har seg nemlig slik at i familien til Adrian Løseth Waade så dreier veldig mye seg om musikk - til de fleste av døgnets timer. Nå har far i heimen, Roy Waade, som trakterer mandocello, gitar, bass, tangenter, diverse strenge- og perkusjonsinstrumenter i tillegg til å synge, tatt konsekvensen av det og innkallt tre sønner og kona Kristin til en herlig dugnad som har endt opp med elleve sjølskrevne låter på tvers av de fleste sjangre.

I tillegg til Adrian på fiolin, får vi også møte Aksel på trommer og Michael på stålstrenggitar samt mor Kristin på akustisk gitar. Med et repertoar der far har henta inspirasjon fra kilder som jazz, rock, verdensmusikk, klassisk musikk - og sikkert mye mer - og skrevet og arrangert det for flokken sin, så har de til sammen skapt ei hyggestund som forteller oss om en usedvanlig musikalsk familie som nødvendigvis må ha det svært hyggelig når de treffes.

Det er ei herlig stemning over dette familetreffet. Svært mange familier, og mange andre også for den sakens skyld, har all grunn til å være misunnelig på familien Waade. Nå er vi uansett så heldige at vi får ta del i hyggen.

