Anmeldelse: Sigurd Hole: Lys/Mørke - Eli Storbekken og Sigurd Hole: Spellstenen

Bassisten, komponisten og tenkeren Sigurd Hole har noe helt spesielt for seg. Det gjelder både når vi møter han aleine og sammen med folkesangeren Eli Storbekken.

Det å gi ut ei solo bassplate og dra store deler av verden rundt aleine med den store fela, krever både mot, initiativ og kreative evner et solid stykke over gjennomsnittet. Sigurd Hole (38), som mange sikkert kjenner fra samarbeidet med både Jon Eberson, Eple Trio og Tord Gustavsen, er heldigvis utstyrt med alt dette.

Som om ikke det er nok, så er Hole ute på andrerunden når det gjelder soloplater. For to år siden ga han oss «Elvesang» - et vakkert og unikt visittkort som fortalte oss hvilket enormt potensial det var og er i musikken og uttrykket hans. «Encounters», sammen med Jarle Vespestad og Håkon Aase, kom ut i samme rennet og var nok en bekreftelse på Holes allsidighet.

I fjor høst tok han turen tilbake til den vakre og ville øya Fleinvær utenfor Bodø. Det første oppholdet der to år tidligere, hadde fortalt Hole at dit måtte han tilbake for å skape viktig og ikke minst personlig musikk.

I løpet av ei uke spilte han inn intet mindre enn et dobbeltalbum - i og med naturen. Det vil si at musikken blei spilt inn både innendørs og, når været tillot det, utendørs. Når studio blei under tak lot de dørene stå åpne slik at naturen fikk spille med uansett.

Hole formidler musikk i stor grad basert på frie improvisasjoner, men med mye folkemusikk i ryggraden samt salmen «Eg veit i himmelrik ei borg». Han viser oss hvilke enorme muligheter en bass har i slike hender og med et slikt intellekt. Han skaper så mange stemninger, lyse og mørke må vite, og tar oss samtidig med på så mange ekskursjoner som ingen av oss har vært invitert med på tidligere.

Det er så vart, det er så varmt, det er så ekte og det er så inderlig at man i tida vi lever i nå likevel kan få tro på at snart lysner det igjen.

Sigurd Hole og Eli Storbekken fører flotte samtaler.

Hole kommer fra Rendalen. Da er det ikke veldig langt til Tolga i det tidligere fylket Hedmark - nå Innlandet. Der kommer folkesangeren Eli Storbekken fra og siden hun er datter av folkemusikklegenden Egil Storbekken så lå det vel i korta hvor Eli skulle havne hen musikalsk også.

Storbekken har jobba med folkesang i mange tiår og i 2016 materialiserte det seg i et samarbeid med Hole og «Fabel» var et flott første visittkort fra de to.

Denne gangen har Storbekken funnet fram til sanger både for store og små som hun har dukket ned i Norsk Folkemusikksamling og henta fram. Det er både stubber, regler, bånsuller, lokker og viser fra hjemfylket til både henne og Hole.

Sjølsagt har de to tatt seg solide friheter med materialet og Hole, som har arrangert låtene, har hatt medmusikantene Frode Haltli på trekkspill og Terje Isungset på perkusjon og munnharpe langt fremme i bevisstheten da han skapte fundamentene.

Storbekken og Hole har en voldsom respekt for utgangspunktet, men med et slikt a-lag til å tolke og ta det videre skulle det bare mangle om ikke musikken blei tatt med til nye steder også. Flott, spennende og annerledes.

Sigurd Hole Lys/Mørke Elvesang/Musikkoperatørene