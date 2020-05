Anmeldelse: Silje Nergaard - Hamar Railway Station/Hamar Stasjon

30 års jubileum som artist skal markeres skikkelig og her kommer Silje Nergaards del to i den forbindelse. Del en, «Japanese Blue», var flott og det er «Hamar Railway Station/Hamar Stasjon» på alle vis også.

Det har vært mulig å hygge seg noen uker nå med duoskiva Silje Nergaard begikk sammen med den utmerkede og smakfulle pianisten Espen Berg der en rekke av hennes mest kjente låter blei servert i ny tapning.

For de som har fulgt Nergaard gjennom det meste av de 30 åra hennes karriere har vart hittil, så kommer det sjølsagt ikke som noen bombe at hun har mer nytt å by på også. Gjennom alle disse tre tiåra har hun vært usedvanlig produktiv, allsidig og hardtarbeidende og her kommer det nok et bevis på det.

Som de aller fleste artister så søkte også Nergaard ut tidlig. Ut for hennes del betød fra hjembyen Hamar, men som for så mange av oss trekkes man også tilbake til der røttene finnes. Slik har det så avgjort vært for Nergaard også og hun har som alltid gjort dette på et smakfullt og ganske så overraskende vis.

Hun har skrevet sju nye låter og som alltid fått engelskmannen Mike McGurk fra Bømlo til å skrive tekster. De to fortsetter reisa som et norsk svar på Elton John og Bernie Taupin og lager nydelig låter i et usedvanlig melodisk og vakkert singer/songwriter-landskap.

Det foregår sjølsagt på engelsk, men Nergaard overrasker med å gi oss norske versjoner av de samme sangene også. Til de norske versjonene har hun fått hjelp av kapasiteter som Trygve Skaug, Kristin A. Sandberg og Ole Paus og historiene om å kunne komme ut, komme hjem og hva det gjør med en er like flotte på begge språk.

Når så Nergaard omgir seg med et kremlag bestående av Audun Erlien (elbass), Wetle Holte, som også har komponert «åpningsfanfaren», på trommer og Andreas Ulvo på tangenter - pluss noen ekstra krydderister - så har dette blitt akkurat så vakkert, så melodiøst og så Nergaardsk som man kunne håpe på.

Vi gratulerer og ønsker lykke til med de neste 30!

