Anmeldelse: Simon Nabatov - Plain

Den russisk-amerikanske, men Tyskland-bosatte pianisten, komponisten og bandlederen Simon Nabatov både er og har ei egen stemme. Her møter vi han sammen med strålende folk fra New Yorks undergrunnsscene.

Simon Nabatov (61) er født i Moskva, men hoppa av sammen med foreldrene da han var 20. I 1986 blei han amerikansk statsborger etter å ha bodd i New York noen år. Etter hvert har han gjort Köln og Tyskland til sin hjemmebane, men han har hele tida holdt nær kontakt med med NY-miljøet som han var en del av.

Nabatov begynte å spille piano som 3-åring og blei raskt oppslukt av jazz og de mulighetene som bød seg innenfor det uttrykket. Det var faktisk en ganske erfaren jazzpianist, alderen tatt i betraktning, som ankom New York og USA.

Etter hvert har han utvikla sitt eget uttrykk. Han har henta inspirasjon fra moderne jazz, impro, Thelonious Monk og den nesten glemte Herbie Nichols (1919-1963) - mannen som skrev «Lady Sings the Blues» blant annet - og brasiliansk musikk. På «Plain» bys det på en herlig miks av alt dette.

For anledninga har Nabatov skrevet ny musikk, bortsett fra en kollektiv improvisasjon og ei Nichols-låt. Med seg har han musikere han i stor grad har jobba med tidligere: trompeteren Herb Robertson, trommeslageren Tom Rainey og tenorsaksofonist og klarinettist Chris Speed mens bassist John Hébert, som vi blant annet kjenner fra bandene til Kris Davis og Ingrid Laubrock, er førstereisgutt i Nabatov-sammenheng.

Innspillinga er gjort i New Jersey i fjor sommer. Vi blir i tillegg til Nabatov-låtene også servert en Robertson-tekst - et politisk statement - som utgangspunkt for improlåta. Ellers er det løse, ganske så åpne, men samtidig med en fin melodikk som utgangspunkt for ekskursjonene i låtene til Nabatov. Det kler denne kvintetten strålende.

Simon Nabatov er og har ei stemme som er vel verdt å lytte til. «Plain» kan være en fin inngang til hans spennende univers.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.