Anmeldelse: Snarky Puppy - Culcha Vulcha

Snarky Puppy, noen av jazzens store popstjerner, skulle ha spilt på Kongsberg i begynnelsen av juli. Slik blir det ikke - da kan jo «Culcha Vulcha» være et bra substitutt.

Da bassist Michael League satte sammen Snarky Puppy på University of North Texas i 2003, kunne han ikke i sin villeste fantasi drømme om hvilken enorm suksess bandet skulle oppnå. Etter hundrevis av konserter kloden rundt, et dusin skiveutgivelser og flere Greammy-priser, er Snarky Puppy i dag et band som nyter enorm popularitet både i pop-, rock- og jazzkretser.

Grunnen til at Snarky Puppy garantert ville ha samla fullt hus på Kongsberg og ellers i Europa i sommer, er lett å få øre på gjennom «Culcha Vulcha» som har blitt liggende til marinering i hylla mi i flere år. Den stakk nemlig av med Grammy for beste instrumentale pop-album i 2017 og holder så definitivt mål den dag i dag.

Bandet, som består av en pool på rundt 25 musikanter og der League tar med seg mellom 12 og 16 på veien til enhver tid, snakker nemlig til et publikum på tvers av de fleste musikalske landegrenser. Det swinger og groover noe vederstyggelig og med ingredienser fra jazz, funk, soul, pop, rhythmn and blues og world music - og garantert mye annet også - så snakker dette heftige kollektivet til svært mange på tvers av de fleste sjangere.

Det blei altså ikke noen Kongsberg-tur på Snarky Puppy i år. Mange er med god grunn lei seg for det, men «Culcha Vulcha» skrudd godt opp på popanlegget kan absolutt være ei bra erstatning.

