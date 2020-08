Anmeldelse: Solveig Slettahjell - Come In From The Rain

Vokalisten og bandlederen Solveig Slettahjell har de siste tiåra vist oss hvilken framifrå formidler hun er. Med «Come In From The Rain» tar hun nok steg mot kjernen i seg sjøl.

De som har hatt gleden av å være med Solveig Slettahjell (49) på ferden frem mot der hun møter oss nå, vet med seg sjøl at de har vært med på ei inderlig reise. Eksemplene er mange, varme, gode og ikke minst høyst personlige. Likevel aldri mer enn denne gangen.

Det begynner å bli ei god stund siden Jan Wiese skrev sin nydelige roman «Hun kledte seg naken for sin elskede». Grunnen til at den renner meg i hu mens jeg lytter til «Come In From The Rain» er at Slettahjell også viser seg frem her på et liknende vis: vi får møte en artist så trygg på seg sjøl og sine relativt nye omgivelser at hun tør å vise frem hele seg for oss. Her er ingenting skjult eller pakka inn - dette er så ekte vare som vel tenkelig.

Slettahjell slo gjennom for fullt med sitt Slow Motion Orchestra og det er fortsatt i tempi så beskjedne som vel mulig at hun i stor grad viser seg frem med sin helt spesielle og varme stemmeprakt. Hun gir «utspilte» låter som «Since I Fell for You» og «How Deep Is the Ocean» nytt liv slik bare de med noe helt eget er i stand til.

I tillegg har hun brukt flere år på å komme inn til kjernen på materialet hun har plukka ut. Det er låter som mange kjenner som tittelsporet, «On the Street Where You Live» og «´Round Midnight», mens Tom Waits´ «Johnsburg, Illinois» og «I Lost My Sugar in Salt Lake City» er av det mer ukjente, men likevel spennende slaget.

Mye går altså behagelig sakte, men Slettahjell har heller ikke noe mot å dra på som i «On the Street Where You Live» og den bortimot rocka versjonen av Billie Holidays «Now or Never» - tøft og veldig annerledes.

Når hun så omgir seg med sin musikalske høye hånd, trommeslageren Pål Hausken, og nykommerne i Slettahjells band, Trygve Waldemar Fiske på bass og Andreas Ulvo på piano, så har hun det aller beste og mest empatiske reisefølget hun - og vi - kan ønske seg. Det kunne, og burde, vært skrevet egne kapitler om alle tre, men det får bli en annen gang - mulighetene vil helt sikkert dukke opp snart. Her får vi nøye oss med å bekrefte det vi opplevde under Moldejazz i sommer - for et komp og for noen solister!

Solveig Slettahjell har på sett og vis gjort som Jan Wieses romanfigur. Nærmere sjela og kjernen kommer vi svært sjelden som publikummere. Her er det bare å ta i mot og takke - mange ganger.

