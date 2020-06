Anmeldelse: Sophie Tassignon - Mysteries Unfold

Den belgiske vokalisten, stemmekunstneren og komponisten Sophie Tassignon er et fullstendig ubeskrevet blad for meg. Det tar ikke lang tid å skjønne at her har jeg gått glipp av mye.

Det å være så privilegert at postmannen bortimot daglig kommer innom med ny og spennende musikk fra de fleste kanter av kloden, er jeg svært takknemlig for. Det dukker opp i så stor grad at jeg ikke rekke over alt, men etter fattig evne prøver jeg å få med meg så mye som mulig.

Det betyr at jeg blir utsatt for mye musikk og mange artister at jeg ikke har den minste anelse om. Berlin-bosatte Tassignon hører hjemme i den kategorien og sjøl om hun har gitt ut åtte album før dette, så har hun altså passert under radaren min.

Basert på hva hun serverer på sin første soloplate, så avgis det herved et løfte om at hun kommer til å bli fulgt nøye med i tida som kommer. Med en sjelden stemmeprakt der hun som improvisator henter hemningsløst fra både klassisk musikk, tradisjonsmusikk fra en rekke kilder, pop, country og jazz, skaper hun åtte små univers som hun er helt aleine om.

Tassignon behersker fem språk flytende og er nå i gang med å lære seg arabisk også. Her møter hun oss på både engelsk, fransk, russisk og latin hvis jeg ikke tar feil, og med ei stemme som av og til kan minne om Rebekka Bakken sin, men med et helt annet uttrykk, er hun av typen kunstner som er i stand til å forføre sitt publikum.

I tillegg til sin egen leadstemme, benytter Tassignon seg av en rekke pålegg og til sammen har det blitt et nydelig og originalt visittkort der Tassignon i tillegg til fire egne låter, tolker en russisk kjærlighetssang, Dolly Parton-klassikeren «Jolene», Cowboy Junkies-låta «Witches» og Vivaldis «Cum Dederit». Stor spennvidde? Vil mene det!

Sophie Tassignon byr på noe helt spesielt med si fantastiske stemme - ei stemme som spenner over et stort register. Anbefales for alle som vil utfordre seg sjøl med noe ganske så flott og annerledes.

