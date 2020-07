Anmeldelse: Søren Bøgelunds Mirakelband - S´ Wonderful

Den danske altsaksofonisten og vokalisten Søren Bøgelund har bodd så lenge i Norge at vi nesten kan regne han som norsk nå. Musikken derimot er internasjonal og ikke minst tidløs.

Søren Bøgelund har de seineste tiåra dukket opp i en rekke konstellasjoner som har befunnet seg i grenselandene mellom mainstream og bebop - tidløs Jazzmusikk med stor J med andre ord. I tillegg til det så har den blide dansker også sitt verksted i Asker der han reparerer allehånde blåseinstrumenter for hvem det måtte være.

De seineste åra har Bøgelund vært en del borte fra aktiv musisering på grunn av alvorlig sjukdom og lenge var det tvil om han kunne spille igjen siden store deler av hans lungekapasitet hadde blitt permanent redusert.

Nå er det nok slik at Bøgelund ikke er av typen som legger ned hornet sitt frivillig og sjøl om han ikke var så opptatt av å gi ut det som skulle vise seg å bli hans cd nummer tre, så lot han seg heldigvis overtale.

Allerede i 2016 blei fire av de ni spora spilt inn i kvarettformat. På repertoaret stod blant annet legendariske «Misty» og danske klassikere som «Svantes lykkelige dag» skrevet av legenden Benny Andersen. Sammen med seg hadde han sitt Mirakelband med nok en Norge-bosatt danske, bassisten Andreas Dreier, trommeslageren Stein-Erik Evenstad og pianisten Freddy Hoel Nilsen. Et flott og sympatisk reisefølge.

Mer sjukdom førte til at det blei med de fire låtene den gangen, men i fjor var Bøgelund klar for videre reise. Det skulle vise seg at kun Hoel Nilsen var tilgjengelig, men de to har greid seg utmerket aleine også. Tittellåta, «Pennies from Heaven» og «Night and Day» samt nok en dansk klassiker, «Hvor er livet dog skønt?», gir oss en flott dose tidløs jazz og herlig dansk musikk.

Her blir det ikke flytta en eneste musikalsk merkestein. Det blir kun spilt tidløs jazzmusikk av dyktige musikanter - det holder lenge det. For å si det på en annen måte: det er ikke bare kaffen som er klar - det er Søren Bøgelund også.

