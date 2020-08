Anmeldelse: South Florida Jazz Orchestra - Cheap Thrills - The Music of Rick Margitza

Man skal være rimelig godt oppdatert for å ha fått med seg South Florida Jazz Orchestra og bandets bravader. Er man opptatt av hardtswingende storbandmusikk så anbefales bandet imidlertid på det varmeste, her med musikk med og av den tidligere Miles Davis-saksofonisten Rick Margitza.

Derfor er det på sin plass med en liten gjennomgang av South Florida Jazz Orchestra si historie. Bandet har eksistert i 15 år og hele tida under ledelse av bassisten Chuck Bergeron. Før denne innspillinga har bandet gitt ut fire plater med originalmusikk og jobba med solister som Randy Brecker, Janis Siegel, Arturo Sandoval, Kevin Mahogany og Tom Scott. Når så bandet er satt sammen av de fremste proffene i Miami-området som saksofonisten Ed Calle, trompeteren Greg Gisbert og med pianisten Martin Bejerano og gitaristen John Hart i rytmeseksjonen - all musikanter med renommé på nasjonalt nivå - så sier det oss at forutsetningene for storbandmusikk av klasse så avgjort er til stede.

Rick Margitza skriver strålende storbandmusikk.

Bergeron, med fortid i storbandene til Woody Herman og Buddy Rich, har også bosatt seg i Florida og underviser ved University of Miami. Før den tid spilte han med blant andre Stan Getz, Sheila Jordan, James Moody og Elvis Costello - det er med andre ord ingen hvem som helst vi har med å gjøre.

Det er heller ingen tilfeldighet at han har invitert tenorsaksofonist Rick Margitza (58) og hans musikk som gjest med SFJO. Deres historie og vennskap går tilbake til 1984 - altså før han fikk sitt gjennombrudd på den hippeste scena med Miles Davis. Seinere har Margitza spilt med giganter som Maria Schneider, McCoy Tyner og Chick Corea og det sier det meste om hvilken anerkjennelse han nyter.

Til tross for at Margitza har bodd i Paris mesteparten av dette årtusenet, så har de to fortsatt å pleie vennskapet. Bergeron ba i første omgang Margitza om å bidra med et par låter, men siden sistnevnte hadde vansker med å velge så sendte han like godt avgårde ei solid bunke og ba Bergeron velge. Det førte til at hele skiva blei kun iført Margitzas materiale bortsett fra hans favoritt-standardlåt, «Embraceable You», som han også har arrangert og som avslutter festen.

Bergeron har satt sammen et storband av superkvalitet der både kollektivet og solistene skinner. Her blir man ikke overraska i noen særlig grad, bare veldig imponert. Grunnen er at det er ganske tradisjonell storbandmusikk i gata til Thad Jones/Mel Lewis, seinere erstatta av Vanguard Jazz Orchestra, vi blir servert. Margitza er en sentral solist tvers gjennom med sin tøffe og tidløse innfallsvinkel, men spesielt Bejerano og Hart får også fortalt oss hvorfor de hører i amerikansk toppklasse.

«Cheap Thrills» har blitt et herlig og hardtswingende møte med både South Florida Jazz Orchestra og Rick Margitza.

