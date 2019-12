Anmeldelse: Ståle Kleiberg - «Do You Believe in Heather?»

For vel to år siden blei jeg innlemma i et nytt musikalske univers, nemlig det til den klassiske komponisten Ståle Kleiberg. Det var både spennende og givende og nå får jeg ei ny anledning til å møte hans unike funderinger.

Ståle Kleiberg (61) er opprinnelig fra Stavanger, men er professor i komposisjon og musikkvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hvis han er like dyktig i jobben sin som komponist, så er det garantert mange lykkelige studenter som har fulgt i fotspora hans.

Kleiberg forteller oss i den fine teksten som følger cd-en - slikt finnes ikke på strømmetjenester - at han har en poetisk innstilling til livet. Det skinner noe voldsomt gjennom i hans fire kammermusikalske komposisjoner som er skrevet for henholdsvis strykekvartett med fiolinistene Atle Sponberg og Anders Larsen, bratsjisten Ole Wuttudal og cellisten Øyvind Gimse, en duo med mezzosopranen Marianne Beate Kielland og pianisten Ole Christian Haagenrud, en trio med fløytisten Annika Nordström, bratsjisten Jan Petter Hilstad og harpisten Ruth Potter og så avsluttes det hele med en trio med Kielland, Haagenrud og klarinettisten Ida Kateraas. Vi snakker store deler av kremen av klassiske norske musikanter med andre ord.

To av komposisjonene er basert på tekster av Kleibergs gode venn, lyrikeren Helge Torvund. Lyset, stillheten, kjærligheten, døden og naturen er viktige elementer i diktene til Torvund og alt dette har Kleiberg på et flott vis makta å legemliggjøre gjennom sine vakre, sterke og høyst personlige komposisjoner.

Min kompetanse til å vurdere klassisk kammermusikk på tungt faglig grunnlag står definitivt noe tilbake å ønske. Det jeg kan si noe om er opplevelsen av å bli med på ekskursjonen Kleiberg har invitert oss med på. Den er inderlig, ekte og full av opplevelser - med andre ord mye av det jeg søker i en kunst- og musikkopplevelse.

Nok en gang har plateselskapet 2L og lydmaestro Morten Lindberg, som blir nominert til Grammy over there nesten hvert eneste år, sørga for så flott lyd som vel tenkelig.

Ståle Kleiberg sin musikk er velkommen i heimen når det enn måtte være.

