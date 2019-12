Anmeldelse Star Wars: The Rise of Skywalker

Dette er den siste filmen i serien om Skywalker-familien. Du bør glede deg til å se den.

Det hele begynte for 42 år siden med filmen som den gangen het «The Star Wars». Åtte filmer senere, to oppfølgere og så tre forløpere, før det nå er tre oppfølgere som er over med denne filmen.

Historien foregår en stund etter «The Last Jedi», og ting ser virkelig ikke lyst ut for galaksen. Vi følger hovedpersonene; Rey, Finn, Poe, Kylo Ren i det som er et punktum for historien som begynte med at Anakin Skywalker ble oppdaget i «The Phantom Menace».

Se trailer øverst i artikkelen.

Et vidunderlig lerret

Som film er dette et vidunderlig lerret av alt som amerikansk film har å by på. Du vil le, gråte, holde deg i stolen og mest av alt - for både fans og de som bare tilfeldigvis vil bli underholdt: Bli fornøyd med hvordan J.J. Abrams har klart kunststykket sammen med Chris Terrio å skrive et manus som nøster opp absolutt alt.

Akkurat Terrio er verdt å nevne litt ekstra fordi han her sammen med Abrams klarte alt man ikke klarte i den forrige filmen han skrev, «Justice League». Her er det ikke for mange lag som ikke driver filmen framover, men en fullstendig retning framover hele tiden. Du vil føle som om du puster inn med en gang filmen starter, og knapt klarer å puste ut før alt er over.

Et trist, men vidunderlig gjensyn med Carrie Fisher som Leia og med flere gjester du både må følge godt med og andre som er mer åpenbare.

Det gis et verdig farvel til Carrie Fisher, eller Leia som hun heter i filmene. Foto: Leon Neal (AFP)

En film du ser på kino

Dette er en morsom, spennende, fantastisk film som er så nær perfekt som den kan være fordi den så mange ganger er akkurat som oss: Ikke så perfekt. Det er nesten de øyeblikkene som filmkritikerne, som ikke gjør annet enn å rotere inn og ut av filmsaler, vil peke på at er dårlige som er de virkelige høydepunktene. Alt det som er fantastisk, vidunderlig.

Fordi dette er Star Wars slik det skal være.

Nettavisen gir karakterer fra 1-10, og denne filmen får 8.1/10.

PS! Se den på en virkelig stor skjerm, for større enn dette har film sjeldent vært i bruk av filmlerret.