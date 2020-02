Anmeldelse: Steen Rasmussen Quinteto - Canta

Den danske tangentisten og bandlederen Steen Rasmussen har på alle vis kommet under huden på det brasilianske tonespråket. Her møter vi han sammen med en rekke strålende gjestevokalister også.

Noen plater har blitt liggende lenger til marinering enn andre, men i dette tilfellet har den tålt marinaden på et helt fremragende vis. Grunnen er helt sikkert at musikken er veldig bra og ikke minst tidløs.

Veien er ikke lang over Kattegat, men likevel har jeg altså makta å unngå Steen Rasmussens univers helt fram til nå. Møtet med «Canta» og Rasmussen (51) forteller meg at jeg helt sikkert har gått glipp av en hel del.

Etter å ha lest meg opp litt ser jeg at Rasmussen har samarbeida med brasilianske størrelser som Airto Moreira, Toninho Horta og Robertinho Silva. Det sier ganske mye om på hvilket nivå Rasmussen befinner seg - helt der oppe med andre ord.

Bekreftelsene på det står i kø på «Canta» - et visittkort der Rasmussen tar oss med inn i en rekke brasilianske landskap som samtidig har med seg impulser fra nordiske breddegrader også. Rasmussen har skrevet nesten all musikken og forteller oss at han har grep om den brasilianske kulturen som er sjelden sjøl for en brasiliansk musikant.

Med seg i sin Quinteto har han i tillegg til seg sjøl på tangenter, munnspill og vokal, Jacob Andersen på perkusjon, Fredrik Damsgaard på bass, Jonas Johansen på trommer og Lis Wessberg på trombone og vokal.

Som mer enn krydder er vokalistene Joyce Moreno, Barbara Casini, Leo Minax, Josefine Cronholm, Mark Linn, Marie Carmen Koppel og Caroline Franceska til stede på de fleste spora, men hver for seg. Det betyr at vi får servert ganske så forskjellige farger, stemninger og temperaturer om det blir sunget i balladedrakt eller heftigere tempi både på portugisisk og engelsk. I tillegg dukker også andre gjester som fiolinisten Bjarke Falgren og saksofonisten Hans Ulrik opp og sørger for ekstra påfyll.

Steen Rasmussen forteller oss både som komponist, bandleder og som solist at der har Margrethe sikra seg en kapasitet som hun bør ta svært godt vare på. «Canta» swinger og groover nemlig noe så vederstyggelig og utens stans. Tøft, varmt og heftig!

