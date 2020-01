Anmeldelse: Susanne Sundfør - «Music for People in Trouble - Live from The Barbican»

For vel to år siden ga Susanne Sundfør oss mesterverket «Music for People in Trouble». Nå får vi bli med henne på konsert i London med den flotte og inderlige musikken.

Jeg har bekjent min smule fascinasjon for Susanne Sundfør og hennes musikk både titt og ofte - ikke minst i forbindelse med hennes mesterverk «Music for People in Trouble» som kom for vel to år siden.

Nå har live-versjonen av noe av det sterkeste og beste som har kommet fra en norsk låtsnekrer, sanger og artist også nådd heimen og det som var så bra i studioversjonen er utrolig nok enda bedre i levende live.

Vi blir invitert med til legendariske The Barbican i London den 21. mai i 2018 og på det som har blitt en dobbelt-vinyl så synger og spiller Sundfør seg gjennom hele albumet og det nesten i samme rekkefølge som på studioproduksjonen. Den eneste forandringa som er gjort er at tittellåta, som er spor nummer fem på studioskiva, er flytta helt fram slik at det blir en litt annen dramaturgi med publikum i salen og for oss i heimen denne gangen.

De ti låtene varer i cirka 63 minutter og hvilken reise det er Sundfør tar oss med på og med hvilken fortellerkraft det er hun rister og vekker oss. I et musikalsk landskap som henter fra kilder så mange at det ikke er noen vits å nevne dem; det er mye bedre å slå fast at Sundfør har skapt sitt eget unike univers som det er fantastisk å dykke ned i og bli værende i - lenge.

Når hun så omgir seg med de to backingvokalistene og tangentistene Megan Kovacs og Gunhild Ramsay Kristoffersen og ikke minst Gard Nilssens Acoustic Unity med sjefen på trommer og litt til, Frans Petter Eldh på bass og nylongitar og André Roligheten på tenorsaksofon, klarinetter og tangenter pluss det svenske unikumet Johan Lindström på pedal steel gitar, så har Sundfør sikra seg et reisefølge enhver artist på Tellus i alle fall kan misunne henne. Veldig flott er det at hun gir disse utmerkede jazzmusikantene rom til å skinne også og de gjør det på et vis som kler musikken og tekstene hennes inntil beinet.

Susanne Sundfør er en gigant som artist og en mesterlig historieforteller. Her bekrefter hun det nok en gang. Takk for konserten og musikken.

